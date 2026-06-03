Perú será anfitrión de exclusivo encuentro internacional de turismo de alta gama

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

Perú ha sido elegido como sede de la primera edición de REMOTE Expedition, un exclusivo encuentro internacional de turismo de alta gama organizado por REMOTE Latin America, plataforma reconocida por conectar a los principales actores del turismo especializado en experiencias auténticas y sostenibles en América Latina.

El evento se realizará del 23 al 30 de octubre de 2026 y contará con la participación de diseñadores de viajes, asesores especializados y empresas del sector enfocadas en el segmento premium.

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REMOTE Expedition nace en el marco del décimo aniversario de REMOTE Latin America y propone un nuevo formato de encuentro orientado a fortalecer conexiones significativas y promover el descubrimiento de destinos únicos. La edición inaugural reunirá aproximadamente a 25 expositores especializados en la región y a 25 asesores internacionales de viajes de lujo enfocados en experiencias personalizadas y de pequeña escala.

Como parte de esta experiencia, los participantes recorrerán diversas regiones del país mediante viajes especialmente diseñados por operadores y socios locales. Entre los destinos y atractivos promocionados destacan Nasca y Paracas; Cusco y el Valle del Colca; el lago Titicaca y el cañón de Tinajani; Chachapoyas y la Amazonía; así como el Parque Nacional Huascarán, en Huaraz.

El evento culminará en el Valle del Colca, uno de los paisajes más emblemáticos de los Andes peruanos y cuna de una profunda herencia cultural viva. Allí se desarrollará el REMOTE Expedition Encounter, un espacio de tres días que combinará reuniones de negocios, experiencias inmersivas, debates estratégicos y actividades de networking de alto nivel.

La realización de REMOTE Expedition en el Perú se desarrollará en alianza con Promperú, entidad adscrita al Mincetur, cuyas estrategias buscan atraer eventos de alto impacto, contribuyendo al posicionamiento internacional del Perú como destino de grandes eventos internacionales. La elección del Perú como anfitrión responde a su extraordinaria diversidad geográfica, cultural y gastronómica, así como a su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos de América Latina para el turismo experiencial y de alta gama.

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