Perú.- Perú será sede de la 128° reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo - Andina/Perú Será Sede De La 128° Reunión Del

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

¡Una gran noticia! Perú logró un importante hito para su posicionamiento internacional al ser elegido sede de la 128 reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, uno de los principales espacios de toma de decisiones del turismo mundial, que se realizará durante el primer semestre del 2027, informó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Detalló que la referida reunión congregará en territorio peruano a ministros, viceministros, altas autoridades gubernamentales, organismos internacionales y líderes del sector turístico de los Estados miembros de ONU Turismo, convirtiendo al país en el centro del debate sobre las políticas que marcarán el futuro de la actividad turística a escala global.

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La decisión fue adoptada durante la 126 sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se celebra en Toledo, España.

Reconocimiento a la confianza

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Enrique Gómez Vela, destacó que esta designación es un reconocimiento a la confianza de la comunidad internacional en Perú y a la activa participación que desempeña en los principales órganos de gobernanza de dicha entidad.

“Ser sede de la reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo representa una oportunidad histórica para mostrar al mundo la riqueza turística, cultural y natural de Perú; así como nuestra capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel. Este logro, obtenido gracias a los esfuerzos realizados por el Mincetur y la Cancillería peruana, fortalece la imagen de Perú como destino turístico de clase mundial y reafirma nuestro compromiso con un turismo sostenible, inclusivo y resiliente”, señaló el titular del Mincetur.

Aseveró que este importante logro responde a las prioridades estratégicas del Mincetur orientadas a fortalecer el turismo de reuniones como motor de desarrollo económico, promoción internacional y generación de oportunidades para el país.

Refleja, asimismo, la sólida posición que Perú viene consolidando en los principales espacios de cooperación internacional y su compromiso con la construcción de un turismo sostenible, inclusivo y competitivo en el ámbito mundial.

Proceso

La postulación para albergar la 128 reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo implicó el cumplimiento riguroso de los requisitos técnicos, logísticos y organizativos establecidos por el organismo internacional, los cuales fueron atendidos satisfactoriamente por el Mincetur.

Como resultado de este esfuerzo, la candidatura peruana obtuvo el respaldo de 18 países miembros del Consejo Ejecutivo, permitiendo que Perú sea designado sede de esta trascendental reunión para la gobernanza del turismo global.

Participación estratégica

La elección reconoce, además, la creciente relevancia de Perú dentro de ONU Turismo. Actualmente, el país integra el Consejo Ejecutivo para el período 2025-2027 y este año ejerció por primera vez la Presidencia del Comité de Programa y Presupuesto (PBC), uno de los órganos más importantes de la organización, encargado de supervisar su planificación estratégica, financiera y operativa.

Además de ello pone en valor la experiencia peruana en la organización de grandes encuentros internacionales, respaldada por eventos ya realizados en nuestro país como APEC y la Cumbre de las Américas.

Por otro lado, la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, quien lidera la delegación peruana, sostuvo reuniones bilaterales de alto nivel con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais; y el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea, Daehyun Kim; con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional e impulsar iniciativas vinculadas a innovación, sostenibilidad, accesibilidad y desarrollo de nuevos productos turísticos en Perú.

(FIN) NDP/SDD