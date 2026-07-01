Perú: subsectores hidrocarburos y electricidad se expandieron en mayo del 2026

Perú.- Subsectores hidrocarburos y electricidad continuaron creciendo en mayo de 2026 - Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indicó hoy que en mayo del 2026 el subsector hidrocarburos registró un crecimiento de 3.24 %, respecto a igual mes del 2025, explicado por los mayores volúmenes de producción de gas natural (14.2 %) y líquidos de gas natural (10.4 %), aunque atenuado por la menor producción de petróleo crudo (-17.5 %).

Según el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del INEI el desempeño del subsector hidrocarburos se explicó principalmente por la mayor producción de gas natural, destacando Pluspetrol Perú Corporation en los lotes 56 y 88, Aguaytía Energy en el lote 31-C, Olympic Perú en el lote XIII y UNNA Energía en los lotes III y IV; así como por la mayor extracción de líquidos de gas natural de Pluspetrol en los lotes 56 y 88.

El INEI explicó que este comportamiento respondió principalmente a la normalización de la producción de gas natural y líquidos de gas natural, luego de las restricciones operativas registradas en marzo del 2026 por la emergencia en el ducto de transporte de gas de Camisea y del mantenimiento temporal programado de la Planta Melchorita en abril del 2026.

No obstante, este crecimiento fue atenuado por menor producción de petróleo crudo, explicado principalmente por la reducción de la extracción de PetroTal Perú en el lote 95, UNNA Energía en los lotes III y IV, Olympic Perú en el lote XIII y Ucawa Energy en el lote 131.

Subsector electricidad

Durante el quinto mes del 2026, el subsector electricidad creció 5.47 %, en comparación con similar mes del año anterior, debido al desempeño positivo en la generación de energía de origen termoeléctrica (27.61 %) y de origen renovable eólica-solar (9.71 %); sin embargo, la energía de origen hidroeléctrica decreció 6.21 %.

Entre las principales empresas que destacaron por su mayor producción figuran Hydro Global Perú, Sinersa Perú, Empresa Generadora de Electricidad Huanza, Fenix Power Perú, Engie Energía Perú, Joya Solar, Electroperú, Empresa Generadora de Electricidad Huallaga y Kallpa Generación.

Importaciones

Durante mayo del 2025, el monto total importado fue de 6,162 millones de dólares, presentando una variación positiva de 21.98 %, en comparación con el valor registrado en mayo del 2025, según información disponible al 21 de junio del presente año.

La importación de bienes de capital y materiales de construcción ascendió a US$ 1,962 millones de dólares, aumentando en 28.43 %, con relación al mismo mes del 2025. Además, el monto importado de bienes de consumo se ubicó en 1,300 millones de dólares, creciendo en 17.82 %, frente al valor registrado en el mismo mes del 2025.

La importación de materias primas y productos intermedios se situó en 2,899 millones de dólares, incrementándose en 20.04 %, respecto al valor de mayo del 2025.

(FIN) NDP/CNA/JJN