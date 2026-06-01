Perú y Suiza fortalecen cooperación para promover la minería artesanal de oro

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

Afianzando sus relaciones de amistad y su alianza estratégica, el Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), suscribió un Memorando de Entendimiento con la Confederación Suiza, para impulsar el desarrollo de una minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) de oro más responsable e inclusiva en nuestro país.

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, refrendó este Memorando de Entendimiento junto al embajador suizo, Paul Garnier, en representación de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) del país europeo, destacando la relevancia de este acuerdo que consolida una alianza estratégica orientada a promover mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en la cadena de valor del oro.

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Ayasta destacó que Suiza tiene una importancia experiencia en el rubro minero, con empresas que operan a escala mundial, y por ello su apoyo será importante para que nuestro país gane mayor eficiencia y competitividad con actividades mineras a pequeña escala, dentro de la formalidad y con respeto a los estándares de modernidad y sostenibilidad.

A su turno, el embajador señaló que el Memorando de Entendimiento refleja el compromiso de Suiza con el desarrollo de cadenas de valor de oro responsables y sostenibles, y que le objetivo es generar oportunidades concretas para la formalización, la trazabilidad y el acceso a mercados responsables para la MAPE en el Perú.

De esta manera, se formaliza la participación del Perú en el Programa Suizo de Promoción de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro, una iniciativa global financiada por Suiza, a través de su Cooperación Económica, que busca fortalecer la cadena de valor del oro responsable, contribuyendo a la reducción de la pobreza y a la mejora de las condiciones sociales y ambientales en el sector.

El programa se implementará entre 2025 y 2028 y contempla tres componentes. El primero es un fondo concursable (Challenge Fund) que cofinanciará soluciones innovadoras para mejorar el desempeño ambiental, social y de gobernanza en la MAPE, con participación del sector privado.

Los proyectos seleccionados recibirán financiamiento de la Cooperación Económica Suiza y deberán contar con al menos un 25% de cofinanciamiento privado. La primera convocatoria cerró su etapa de recepción de propuestas el 29 de mayo de 2026.

El segundo componente, que cuenta con la participación directa entre el MINEM y SECO, está enfocado en el diálogo político para promover la articulación entre el Gobierno nacional, gobiernos regionales y otros actores del sector, con énfasis en trazabilidad, formalización e incentivos para una minería responsable.

El tercer componente está orientado a la gestión del conocimiento, mediante la generación y difusión de aprendizajes, estudios de caso y buenas prácticas, así como la promoción de intercambios y participación en foros internacionales.

En el marco del Memorando de Entendimiento, ambas partes impulsarán espacios de diálogo, acompañamiento técnico para reformas normativas priorizadas por el Minem, elaboración de estudios técnicos y fortalecimiento de capacidades de las entidades públicas vinculadas al sector.

La firma de este acuerdo reafirma el compromiso de Suiza y el Perú de avanzar hacia un modelo de desarrollo minero más sostenible, inclusivo y generador de valor para las comunidades y actores vinculados a la MAPE.

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