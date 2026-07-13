Perú tiene 24 acuerdos comerciales que cubren 87% de nuestras exportaciones

Perú.- Balanza comercial acumula superávit anual de US$ 43,049 millones hasta abril - Andina/Archivo

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

Desde este mes, que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Guatemala, el Perú tiene 24 alianzas en vigencia, por lo que analizamos su impacto en economía nacional.

La política de integración comercial de las últimas décadas es uno de los principales factores que explica el crecimiento de nuestras exportaciones y el potencial a mediano y largo plazo es favorable.

Ahora el Perú tiene 24 tratados de libre comercio (TLC) vigentes que nos unen a 59 economías, a las que nuestros productos pueden llegar gozando de preferencias arancelarias entre otras ventajas, sostuvo el director general de la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Luis Castillo Mezarina.

“Se trata de alianzas comerciales que están plenamente en ejecución, que contribuyen con el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, sobre todo de aquellos productos de mayor valor agregado”, declaró.

Con ello, detalló que el 87% de nuestras exportaciones están cubiertas por estos acuerdos vigentes, indicó en informe publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.

Exportaciones peruanas suman US$ 45,128 millones en primeros cinco meses y crecen 37%

Enfatizó que la política de apertura comercial que maneja el Perú nos ha llevado a suscribir acuerdos comerciales con países que llegan a representar el 82% del producto bruto mundial.

“Ello genera un potencial de crecimiento que debe aprovecharse de la mejor manera posible”, subrayó.

A la vista

Sobre nuevos acuerdos comerciales por suscribir, Castillo comentó que ya concluyeron las negociaciones con Tailandia.

“Lo que tenemos con Tailandia por ahora son protocolos en vigor que cubren parcialmente el comercio de bienes. Lo que se ha negociado es un TLC completo que se encuentra en etapa de revisión legal. Esperemos que se firme pronto”, explicó.

Refirió que está en negociación la optimización del acuerdo con Uruguay.

“Tenemos vigente entre Perú y el Mercosur un acuerdo que solo abarca el comercio de bienes, el Acuerdo de Complementación Económica N.° 58, pero hemos decidido con Uruguay ampliarlo para que involucre también el comercio de servicios, inversiones y temas de propiedad intelectual”, dijo.

En este caso, Castillo comentó que el proceso de negociación está bastante avanzado.

En perfeccionamiento

El titular de la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales del Mincetur mencionó que también están en cartera algunos acuerdos ya suscritos que están en un proceso de perfeccionamiento interno.

“Por ejemplo, está el Tratado de Libre Comercio con Hong Kong, también está el acuerdo de optimización del Tratado de Libre Comercio con China, una alianza que está vigente desde 2010”, refirió.

Explicó que en el caso de China se busca incorporar algunos capítulos que no estaban en el acuerdo original, como por ejemplo comercio electrónico, o ampliar la cobertura en materia de servicios.

“No cambia la parte arancelaria en el caso del Tratado de Libre Comercio con China, pero sí se amplía en otras disposiciones”, precisó.

En ambos casos ya están firmados los acuerdos y están en proceso de ratificación, agregó.

Comentó que también están en proceso de recabar los informes necesarios para empezar el procedimiento de ratificación del acuerdo con Indonesia, que ya está firmado.

“Con Indonesia el acuerdo está suscrito, pero estamos en proceso de recabar toda la información necesaria para empezar la ratificación y el perfeccionamiento interno”, aseveró.

CEPA

El Mincetur concluyó el 4 de julio último la tercera ronda de negociaciones para alcanzar el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés) con Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los mercados con mayor poder adquisitivo del Medio Oriente.

En esta ronda de negociaciones, que se desarrolló de manera virtual, liderada por la Dirección de Asia, Oceanía y África del Mincetur, sesionaron las mesas de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Inversión, Servicios, Comercio Digital, Propiedad Intelectual, Cooperación, y Asuntos Legales e Institucionales.

Tras la culminación de la tercera ronda, ambas partes vienen coordinando la realización de una próxima ronda de negociaciones.

El CEPA permitirá consolidar la política de apertura comercial peruana y sumar un socio estratégico en el Medio Oriente, una región en la cual el Perú aún no cuenta con acuerdos comerciales preferenciales.

Asimismo, el CEPA permitirá obtener preferencias arancelarias para la oferta exportable peruana, si consideramos que los productos que se exportan a EAU pagan un arancel de 4.7% y que puede llegar hasta 14.5%; mientras que, en el sector agrícola, los productos pagan un arancel de 5.4% que puede alcanzar hasta 25.6%.

De esta manera, las exportaciones peruanas tendrán la oportunidad de competir en el mercado de EAU en igualdad de condiciones con países como Chile, Colombia y Costa Rica, con los que ya cuenta con acuerdos comerciales.

Impacto favorable

Castillo destacó el aporte de los TLC en el avance de las exportaciones peruanas en las últimas décadas.

“Buena parte de la evolución favorable de las exportaciones se debe a que los acuerdos de libre comercio han generado oportunidades para que nuestros exportadores puedan acceder a mercados con preferencias arancelarias”, subrayó.

La negociación de acuerdos de libre comercio es resultado de una política de Estado que se ha mantenido por décadas y esto ha generado que nuestras empresas exportadoras puedan diversificarse, llegar a más mercados y hacer crecer las exportaciones, aseveró.

Enfatizó que las ventajas de los acuerdos comerciales son palpables, pues no solamente han brindado oportunidades a las exportaciones en el comercio de bienes, sino porque este tipo de alianzas también involucra la reducción o eliminación de barreras para el comercio de servicios y protege las inversiones.

“Entonces, se ha creado una gama de oportunidades en momentos como el actual, donde algunos mercados se están protegiendo con ciertas medidas. Por ello, nuestros exportadores tienen opciones distintas y con preferencias arancelarias, por lo que se vuelven cada vez más relevantes las negociaciones comerciales”, subrayó.

Nueva alianza

Hay que tener presente que desde el primero de este mes entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Guatemala.

“Con ello tenemos 24 acuerdos comerciales vigentes, lo cual amplía la gama de oportunidades a las que podrán acceder nuestros exportadores, para consolidar un marco que permitirá fortalecer el intercambio comercial bilateral, además de ampliar las oportunidades para nuevos negocios”, manifestó.

La entrada en vigor del acuerdo fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 007-2026-Mincetur, publicado el 23 de junio en el diario oficial El Peruano.

Subrayó que la entrada en vigor de este TLC contribuye a impulsar las exportaciones peruanas hacia Guatemala, mercado al que se enviaron productos por 33 millones de dólares entre enero y abril de este año.

El comercio entre Perú y Guatemala se sustenta principalmente en el intercambio de bienes agrícolas. Entre los principales productos exportados por el Perú destacan la uva fresca, las mandarinas, el aceite de palma, los colorantes naturales y las galletas, entre otros.

La entrada en vigor de este TLC contribuirá a impulsar las exportaciones peruanas hacia Guatemala, mercado al que se enviaron productos por 33 millones de dólares entre enero y abril de 2026.

El Perú tiene un potencial exportador con Guatemala de 104 millones de dólares, donde los cinco principales subsectores que podrían beneficiarse son frutas (16 millones de dólares), productos alimentarios procesados o conservados (12 millones de dólares), productos químicos (9.4 millones de dólares), algodón (8.8 millones de dólares), y residuos vegetales y alimentos para animales (8 millones de dólares).

Datos

- Las exportaciones peruanas sumaron 45,128 millones de dólares entre enero y mayo de este año, lo cual representó un crecimiento de 36.7% respecto a lo registrado en igual periodo del año pasado, de acuerdo con el Mincetur.

- Solo los envíos no tradicionales reportaron un aumento de 2.4% al registrar expotaciones por 8,802 millones de dólares entre los primeros cinco meses de este año.

- El Acuerdo Integral de Asociación Económica con los Emiratos Árabes Unidos representará una pieza clave para atraer la inversión emiratí al Perú, en sectores como infraestructura, energías renovables, turismo e innovación tecnológica.

- En 2025 las exportaciones peruanas hacia EAU alcanzaron los 2,885.4 millones de dólares. Las exportaciones se concentran principalmente en los envíos de oro y en el sector agropecuario, con arándanos, quinua, granada fresca, mango, entre otros.

- El Mincetur destaca el potencial comercial que tienen los mercados centroamericanos para el envío de productos no tradicionales, entre los que destacan los envíos agrarios.