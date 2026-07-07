Perú tiene condiciones para aprovechar el uranio y contribuir a la transición energética

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

En el marco del I Foro Internacional “Uranio y Litio: Pilares del Liderazgo Energético para el Desarrollo Minero, Tecnológico y de Ciudades Inteligentes en el Perú y el Mundo", organizado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la ingeniera nuclear Shirly Rodríguez, vicepresidenta de Ingeniería Nuclear de SuperCritical Materials, expuso las perspectivas que ofrece el uranio para el desarrollo energético y tecnológico del Perú en un escenario de creciente demanda mundial de electricidad.

Durante la conferencia magistral "Presente y futuro del uranio y la energía nuclear en el Perú", la especialista señaló que el mundo atraviesa una nueva etapa de la transición energética, en la que la necesidad de contar con fuentes de generación eléctrica permanentes, confiables y de bajas emisiones ha devuelto protagonismo a la energía nuclear.

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“Estamos pensando en una nueva fuente de energía que esté disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana; que sea confiable, indispensable y de bajas emisiones. Por eso la energía nuclear vuelve a estar en la mira", afirmó.

Explicó que la energía nuclear aporta alrededor del 9% de la electricidad mundial mediante más de 440 reactores en operación en 31 países, mientras diversas economías vienen ampliando o reactivando sus programas nucleares para garantizar el abastecimiento energético y respaldar el crecimiento industrial.

Agregó que los avances tecnológicos han impulsado el desarrollo de reactores modulares pequeños y microreactores, soluciones que podrían abastecer actividades como la minería, la producción de hidrógeno, la desalinización de agua, los centros de datos y las futuras ciudades inteligentes.

Respecto al uranio, sostuvo que este mineral tendrá un papel cada vez más importante en la transición energética debido al crecimiento proyectado de la demanda mundial de electricidad y a los compromisos internacionales para incrementar la capacidad de generación nuclear hacia el año 2050.

La especialista resaltó que el Perú cuenta con recursos identificados de uranio y un importante potencial geológico para continuar impulsando la exploración y el desarrollo de capacidades técnicas vinculadas a este recurso estratégico.

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