Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI):. - Andina/Cortesía

Lima 4 Dic. (ANDINA) -

El Perú tiene condiciones para convertirse en una potencia de energías renovables y ser un líder industrial del Pacífico,, destacó hoy el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James.

Refirió que el Perú posee uno de los potenciales energéticos renovables más extraordinarios del planeta y este recurso puede convertirse en la base de una nueva etapa de desarrollo industrial, logístico y tecnológico del país.

Así lo manifestó durante su participación en el Peru Sustainable Social Infrastructure & Clean Energy Summit 2025, organizado por El Dorado Investments.

También refirió que la transición energética “ya no es solo un compromiso ambiental, sino la nueva política industrial del siglo XXI”, y que el Perú está en una posición privilegiada para aprovecharla.

“Tenemos más de 900 GW de energía solar, 20 GW eólica, 3 GW geotérmica y una amplia capacidad hidroeléctrica. Usamos apenas una fracción mínima. El reto es transformar este potencial en industria, empleo, innovación y exportación de energía limpia”,indicó.

En ese sentido, con energía limpia y abundante, James apuntó que el Perú puede atraer minería verde, petroquímica competitiva, data centers de clase mundial y corredores logísticos de bajas emisiones.

El titular de la SNI subrayó que el país atraviesa un momento decisivo para consolidarse como el Hub Logístico e Industrial del Pacífico Sudamericano, gracias a la entrada en operación del Puerto de Chancay, las inversiones en el Callao, la próxima ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y el desarrollo de nueva infraestructura portuaria en el país.

Sin embargo, advirtió que este objetivo solo será viable si se cierra la brecha de infraestructura y se acelera la modernización del sistema energético nacional.

“Sin infraestructura no hay energía, y sin energía no hay industria. La competitividad futura del Perú depende de que ambos frentes avancen juntos”,enfatizó.

Por otra parte, James resaltó que el Perú tiene todas las condiciones para liderar la producción de hidrógeno verde, un insumo clave para descarbonizar industrias como el transporte pesado, la siderurgia y la petroquímica.

“El país cuenta con sol, viento, puertos estratégicos hacia Asia y una minería capaz de ser comprador ancla. Necesitamos una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde con reglas claras, incentivos adecuados y proyectos piloto que nos posicionen en la ruta global”,afirmó.

Durante su exposición, el presidente de la SNI planteó cinco prioridades que el Perú debe ejecutar para acelerar la transición hacia un sistema energético moderno, competitivo y sostenible.

El primero es acelerar la infraestructura de transmisión eléctrica; el segundo, establecer reglas claras para energías renovables y sistemas de almacenamiento; el tercero, crear una ventanilla única de permisos energéticos; el cuarto, integrar la política energética con la política industrial y el quinto, invertir en talento, ciencia e innovación tecnológica.

Estas acciones, señaló, permitirán atender una demanda que pasará de 7,800 MW actuales a más de 11,000 MW en 2034 y hasta 14,000 MW en 2040.

James afirmó que el país ya ha trazado un objetivo nacional compartido: recuperar su liderazgo en Sudamérica como articulador del Pacífico y como un centro estratégico regional.

Para ello, sostuvo que ya se cuenta con una herramienta clave como la Ley de Zonas Económicas Especiales -cuyo reglamento debe aprobarse pronto- pero es urgente fortalecer la gobernanza de la infraestructura y propuso la creación de un Ministerio de Planificación e Infraestructura, que permita coordinar, priorizar y ejecutar obras estratégicas con eficiencia.

“El Perú tiene la oportunidad histórica de construir un país logístico, industrial y competitivo, capaz de producir con energías limpias y de liderar la nueva economía verde. Ese es el camino, ese es el objetivo y este es el momento para construirlo juntos”,puntualizó.