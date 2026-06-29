Perú tiene más de 1,000 empresas exportadoras de prendas de vestir

Andina/Cortesía

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

Nuestro país tiene una tradición milenaria preincaica no solo en la minería con la orfebrería chimú y el emblemático cuchillo ceremonial de oro, el Tumi, también en la producción textiles con los mantos de la cultura Paracas, confeccionados con algodón nativo y fibra de alpaca y vicuña, que no obstante el paso de los siglos sigue causando asombro en sus diseños y calidad.

La actual industria textil y de confecciones peruana tiene una gran reputación global debido al uso del algodón pima peruano, el de mayor suavidad y calidad en su género, así como de la fibra de vicuña, una de las más caras del mundo, presentes en las pasarelas de la moda en Milán, París, Nueva York, Londres, entre otras grandes ciudades.

Desde las atiborradas calles y pasillos del emporio comercial de Gamarra, donde cientos de talleres familiares confeccionan ropa hasta las grandes industrias que emplean miles de trabajadores para producir prendas de las marcas más exclusivas del mundo para la exportación, este sector genera una gran cantidad de puestos de trabajo.

Según la reciente nota de inteligencia comercial del sector textil y confecciones de junio de este año del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN - Adex), se detalla que en 2025, se registraron 1,052 empresas exportadoras de prendas de vestir, que enviaron sus productos a 91 mercados del exterior y por el lado textil 600 empresas atendieron 89 mercados de otros países.

“Es un dato bastante revelador de la importancia que tiene en términos de número de empresas y de generación de empleo”, señala Gabriel Arrieta Padilla, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN – Adex, al Diario El Peruano.

Exportaciones textiles del Perú superaron los US$ 1,730 millones en 2025

“Hay que considerar que el sector de prendas de vestir es uno de los que tiene mayor multiplicador de empleo, por cada millón de dólares exportados también estamos incrementando el número de empleos asociados a las exportaciones peruanas. Entonces, es un sector que sin duda alguna, tiene esta capacidad de dinamizar la creación de empleos en nuestro país”, enfatiza.

Arrieta refiere que el sector confecciones, las empresas exportadoras generan 64,000 empleos directos formales, en planilla, mientras que las textiles que exportan generan alrededor de 15,000 empleos directos.

Si se considera toda la cadena productiva, incluyendo el empleo total, es decir los directos, indirectos e inducidos, señala que el sector textil y confecciones llega a generar en nuestro país unos 240,000 empleos.

Se trata de una cantidad importante de puestos de trabajo, porque 240,000 familias en todo el Perú dependen de este sector.

Exportaciones

Desde el 2021 hasta el 2025 las exportaciones peruanas de confecciones se han mantenido por encima de los 1,000 millones de dólares anuales, y las textiles por encima de los 458 millones de dólares.

En el 2025 empresas de confecciones (prendas de vestir) enviaron al extranjero productos por 1,220 millones de dólares, mientras que las textiles sumaron envíos por 515 millones de dólares.

La nota de inteligencia comercial del CIEN-Adex, destaca que “entre 2021 y 2025, las exportaciones peruanas de los sectores textil y confecciones crecieron a una tasa promedio anual de 10.9% y 12.7%, respectivamente”, un dato interesante.

Sin embargo, en el periodo enero-abril de 2026 se ha notado una disminución de 7.6% respecto al similar lapso de tiempo del 2025 en las exportaciones de confecciones, debido al impacto de la política arancelaria que adoptó Estados Unidos.

“Al ser Estados Unidos nuestro principal socio comercial, entonces lógicamente afecta también al comportamiento sectorial”, señala.

“Pero esperemos que se revierta esa situación y volvamos a competir libremente otra vez”, agrega.

Mercados destino

En el ranking mundial de exportadores de confecciones el Perú ocupa la posición 44 y en la región de América Latina y el Caribe, se encuentra en el sexto puesto. En el caso de las exportaciones textiles, a nivel mundial el Perú está en el puesto 48 y está en la cuarta posición en América Latina y el Caribe.

En el caso de las confecciones, en 2025 el principal mercado fue Estados Unidos, Brasil, Chile, entre otros; asimismo, los principales productos exportados son T-shirts (polos con cuello) que representaron el 39.9% del total, seguido de camisas y blusas (24.6%), suéteres y abrigos (13.5%), pantalones, faldas y shorts (4.4%), camisones y pijamas (3.9%) y demás prendas (14.8%).

En el caso del sector textil, se exportaron principalmente fibras (32.1% del valor total), tejidos (25.1%) hilados (21.7%), artículos textiles confeccionados (4.6% del valor total), hilo de coser (0.1%) y otros materiales textiles (16.4%).

En el caso de las confecciones, en 2025 las principales regiones exportadoras fueron Lima con 1,000 millones de dólares equivalente al 83% del total y la región Ica con 153 millones de dólares (12.6% del total).

En el sector textil, Lima también lideró como región exportadora con 229 millones de dólares equivalente al 44.4% del total exportado seguido de Arequipa con 208 millones de dólares (40.4% del total).

Características

De otro lado, Arrieta destaca que la principal característica del sector textil peruano es su calidad, con el algodón pima peruano, que es famoso en el mundo, de gran resistencia y suavidad; asimismo otra característica es la creatividad en sus diseños.

Refiere que Perú no exporta en cantidades como China u otros países de Centroamérica, pero su calidad lo hace especial.

“Tenemos muchos productores que también son pequeños, y tienen una gran creatividad al momento de elaborar sus diseños. El exportador peruano, en particular en este sector está buscando posicionarse y diferenciarse con la competencia internacional en otros mercados”, subraya.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, resaltó que el Perú tiene “condiciones favorables” para el crecimiento de sus exportaciones y posicionamiento en los mercados internacionales. “Junto a Promperú tenemos una agenda de actividades de promoción comercial en favor del sector textil-confecciones, como el Perú Moda, a fin de posicionar a las empresas peruanas, de todas las regiones del país, y vincularlas a las cadenas regionales y globales de valor”, afirmó en el 22º Foro Textil organizado por Adex.

PotencialEl presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello Ramírez, destacó el potencial de crecimiento sostenido del sector textil y confecciones, pues la industria peruana de este sector solo atiende al 1% de la demanda de Estados Unidos, por lo cual hay un “amplio espacio” para la expansión.Así lo manifestó en el 22° Foro Textil organizado por Adex, donde se evaluó la situación del sector y sus perspectivas en el mercado mundial.El CEO de Textil del Valle, Juan José Córdova, en su ponencia “Perspectiva 2027: Tendencias, desafíos y oportunidades del sector textil y confecciones”, refirió como tendencia al “nearshoring” o la relocalización de las empresas productoras a lugares más cercanos al mercado principal.Explicó que con ello, las empresas de Estados Unidos y de Europa acortan las cadenas de suministro y el Perú ”tiene ventaja geográfica” para atender al mercado estadounidense.También, indicó que son tendencia la moda sostenible, la automatización e Inteligencia Artificial en la producción, el comercio electrónico directo al consumidor eliminando la intermediación, la trazabilidad digital con los códigos QR y el Blockchain, y la polarización del mercado con el fast fashion (consumo rápido versus el Slow fashion (lento pero de calidad), en el que el Perú compite en esta última categoría.(FIN) DOP/SDD