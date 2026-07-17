Perú tiene las mayores Reservas Internacionales Netas de la región en relación al PBI

Archivo - Perú.- Perú: Indicadores adelantados de mayo y junio confirman fuerte dinamismo en la producción - Andina/Centro Financiero. Cortesía Mef - Archivo

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El ratio de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Perú respecto del Producto Bruto Interno (PBI) de 29% a mayo de este año, es el más alto de la región, destaca el Banco Central de Reserva del Perú.

Así el Perú lidera en este indicador macroeconómico (29%), seguido de Brasil (16.3%), Colombia (14.7%), Chile (14.7%), México (14%), Argentina (4.8%), según datos del ente emisor.

En su reciente reporte de inflación del Banco Central, el ente emisor prevé que, al cierre del presente año, superarán los 100,000 millones de dólares.

“El nivel de activos de reserva es de 29% del PBI a mayo de 2026, el más alto de la región”,subrayó el ente emisor.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Perú a mayo de este año se ubicaron en 98,436 millones de dólares yal 15 de julio último ascendieron a 99,698 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central.

Las Reservas Internacionales Netas del país han mostrado una evolución favorable desde el 2013, cuando registraron alrededor de 65,700 millones de dólares, el 2020 ascendieron a los 74,700 millones de dólares y al cierre del 2025 alcanzaron los 90,214 millones de dólares, según precisan las estadísticas del ente emisor.

Estos activos permiten al país enfrentar posibles choques externos, cuyo monto actual equivale a 17 meses de importaciones.

Asimismo, las RIN forman parte de las fortalezas macroeconómicas del país, que posibilita a la economía nacional, que la hacen atractiva a la inversión privada nacional e internacional.