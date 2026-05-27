Perú tiene posición estratégica en el mercado global de cobre

Andina/Jefe De Mercados De Cobre Y Zinc En Cru

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Perú mantiene una posición estratégica en el mercado global del cobre debido a la calidad de sus proyectos mineros y al potencial de crecimiento que aún permanece estancado en el país, sostuvo el jefe de Mercados de Cobre y Zinc en CRU Group, Erik Heimlich.

Durante su presentación en el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el especialista analizó las perspectivas globales de demanda decobre, los desafíos para desarrollar nueva oferta minera y laposición competitivadelPerúen un contexto de creciente competencia por capitales e inversiones.

Perú tiene casi el 12% de las reservas de cobre que hay en el mundo

Heimlich explicó que el mercado del cobre atraviesa un periodo de fuerte crecimiento impulsado por factores asociados a la electrificación de las economías, el avance de los vehículos eléctricos, las energías renovables y el desarrollo de infraestructura eléctrica.

“Estamos viendo tasas de crecimiento de la demanda de cobre que no son normales para este mercado y que responden a factores más estratégicos y geopolíticos”, señaló.

Fortaleza

El especialista indicó que esta fortaleza también se refleja en los precios y en los incentivos para desarrollar nuevos proyectos mineros. Sin embargo, advirtió que la respuesta de la oferta ha sido más lenta de lo esperado, debido a que los proyectos son cada vez más complejos, intensivos en capital y difíciles de ejecutar.

“Hoy construir minas es muy distinto a lo que era hace algunos años. Los proyectos son más profundos, más costosos y toman más tiempo en desarrollarse”, explicó.

Añadió que la industria necesita aprobar nuevos proyectos para responder al crecimiento proyectado de la demanda global de cobre durante los próximos años.

Ventajas competitivas

En ese escenario, Heimlich sostuvo que Perú conserva ventajas competitivas importantes frente a otras jurisdicciones mineras.

Destacó que el país cuenta con proyectos eficientes, experiencia minera acumulada y una industria desarrollada que le otorgan una posición favorable dentro de la cartera global de inversiones en cobre.

“Los proyectos del Perú tienden a ser proyectos que están en la parte más eficiente de la curva y que, en términos económicos, deberían ser desarrollados. No obstante, el principal reto sigue siendo acelerar la ejecución de proyectos que llevan años sin avanzar significativamente”, indicó.

Según explicó, el país posee un enorme potencial de producción asociado a proyectos greenfield que continúan estancados o avanzan lentamente. “Ahí hay una oportunidad gigantesca para el Perú”, remarcó.

(FIN) NDP/SDD