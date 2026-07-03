Perú: tráfico de naves en puertos del país mantiene dinamismo tras expandirse en abril

Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El Sistema Portuario Nacional se mantuvo dinámico durante abril. En ese mes los puertos marítimos y fluviales del país registraron 1,763 arribos y 1,750 zarpes de naves, cifras que representan incrementos de 8% y 5.5%, respectivamente, en comparación al mismo periodo del año anterior, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Señaló que el resultado confirma la tendencia positiva observada durante los primeros meses del año y refleja el crecimiento de la actividad portuaria, un componente clave para el comercio exterior, la integración territorial y el desarrollo económico.

Del total de arribos registrados en abril el 33.3 % correspondió a terminales marítimos y el 66.7 % a puertos fluviales, indicó.

Mayor actividad económica

"El crecimiento sostenido del movimiento portuario refleja una mayor actividad económica y comercial en el país. Nuestros puertos cumplen un rol estratégico para impulsar las exportaciones, el abastecimiento interno, la conectividad regional y la generación de empleo", destacó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.

Anotó que en el ámbito marítimo 17 puertos, liderados por el Callao, atendieron 587 arribos y 569 zarpes, lo que significó un crecimiento de 8.7% y 3.1%, respectivamente, frente a abril del 2025.

La mayor participación correspondió a buques portacontenedores (178), seguidos por graneleros (170), tanqueros (140), naves de carga general (35), pesqueros (21), ro-ro o de carga rodante (15), de pasajeros (6) y otros tipos (22), precisó.

Por su parte, continuó, cinco puertos fluviales, encabezados por Iquitos, registraron 1,176 arribos y 1,181 zarpes, con incrementos de 7.6% y 6.8%, cada uno, respecto a abril del año anterior.

“En este ámbito predominó el movimiento de naves clasificadas como de pasajeros (406), pasajeros y carga (92), empujadores (55), de carga general (45) deslizadores (23), además de otros tipos (555)”, refirió finalmente.

(FIN) NDP/JJN