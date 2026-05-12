Perú se ubica como el tercer mayor consumidor de gas licuado de petróleo en América Latina

Archivo - - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 12 May. (ANDINA) -

El Perú continúa consolidando su presencia dentro del mercado energético latinoamericano. Entre el 2016 y 2023 el país se ubicó como el tercer mayor consumidor de gas licuado de petróleo (GLP) en América Latina, sólo por detrás de México y Brasil, señaló Gerens.

Durante ese periodo la demanda peruana registró un incremento acumulado de 23.49%, posicionándose entre los desempeños más dinámicos de la región y superando incluso a economías históricamente relevantes como Argentina, según el “Estudio Económico sobre la Informalidad en la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo Envasado”, elaborado por Gerens con información de The Global Economy.

El documento atribuye esta evolución al crecimiento urbano, la expansión de los sectores medios y las iniciativas orientadas a promover combustibles más eficientes en localidades sin acceso a otros energéticos.

Impacto del FISE

En esa línea, el análisis resalta que algunos programas, como el Vale de Descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), han permitido ampliar el acceso al GLP en distintas regiones del país, favoreciendo una mayor incorporación de este recurso en los hogares más vulnerables del país, y en los programas sociales.

“El comportamiento que viene mostrando el mercado peruano refleja el potencial que aún existe para continuar ampliando el acceso al GLP en distintas zonas del país. Para sostener este crecimiento es clave seguir fortaleciendo la infraestructura logística y promoviendo condiciones que faciliten una mayor cobertura”, señaló Jovan Pastor, presidente de la Sociedad Peruana del Gas Licuado.

Expansión sostenida de economía

A nivel regional, México continúa liderando la demanda de GLP, mientras Brasil mantiene el segundo lugar. No obstante, el Perú logró posicionarse por encima de otros mercados latinoamericanos gracias a la expansión sostenida registrada durante los últimos años, según el documento.

El reporte también identifica avances importantes en Chile, Ecuador y Colombia, impulsados principalmente por procesos de urbanización y transición hacia fuentes más eficientes como el GLP.

Sin embargo, se advierte que el territorio peruano todavía presenta oportunidades de desarrollo en zonas rurales y localidades alejadas, donde la cobertura energética continúa siendo limitada.

Frente a este escenario, la Sociedad Peruana del Gas Licuado destacó la importancia de continuar promoviendo medidas que permitan fortalecer la infraestructura almacenamiento y distribución, ampliar el Programa Vale FISE, y fomentar una mayor articulación entre el sector público y privado para consolidar un mercado más eficiente, seguro y accesible para la población.

(FIN) NDP/JJN