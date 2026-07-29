Peruanos buscan alternativas para ahorrar sin descuidar su protección financiera

Perú.- AFP: ¿Por qué es importante ser constante con nuestros aportes? - Andina/Difusión

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

Ahorrar ya no se trata solo de guardar dinero, en el Perú, cada vez más personas buscan alternativas que les permitan avanzar hacia metas concretas sin descuidar su protección financiera, en un contexto donde la estabilidad económica se ha convertido en una prioridad para muchos hogares.

"Una parte importante de los peruanos aún no cuenta con mecanismos formales de ahorro o protección, lo que evidencia una brecha relevante a la que hay que atender", señaló Diana Riofrio, gerente de Seguros de Vida de Rímac.

De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cerca del 60% de la población adulta tiene algún producto financiero formal.

Si bien esto refleja avances en inclusión financiera, persiste una brecha importante en el acceso a herramientas que permitan una planificación financiera más completa.

Uno de los principales retos sigue siendo mantener el hábito del ahorro.

Frente a ello, comienzan a ganar espacio alternativas que combinan ahorro y protección en una misma solución, permitiendo construir un respaldo económico sin renunciar a la cobertura frente a imprevistos.

"Ya no basta con separar un monto mensual. Hoy las personas buscan mecanismos que les den seguridad y disciplina financiera en el tiempo", explica Riofrio.

Según indicó, los seguros de vida con devolución garantizada permiten recuperar lo aportado e incluso obtener un adicional al finalizar el plazo contratado.

Este tipo de soluciones resulta especialmente atractivo para quienes buscan iniciar un hábito de ahorro sin asumir riesgos elevados, sostuvo.

Además, la posibilidad de elegir el plazo, el monto y el porcentaje de devolución facilita que más personas planifiquen objetivos personales o familiaresa, explicó.