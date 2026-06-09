Los peruanos gastarían entre S/ 120 y S/ 210 para celebrar el Día del Padre

Archivo - Finanzas personales por el Día del Padre. - Andina/Difusión - Archivo

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

Los peruanos gastarían entre 120 y 210 soles para celebrar el Día del Padre. Si bien gran parte de este presupuesto suele destinarse a regalos tradicionales, muchas familias vienen optando por alternativas que aporten bienestar, tranquilidad y protección más allá de una fecha especial, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Los padres suelen asumir el rol de protectores dentro del hogar. Sin embargo, muchas veces dejan en segundo plano aspectos importantes relacionados con su propia salud, seguridad o bienestar”,sostiene Danny Cueva, sub director de Marketing de Mapfre.

“Por ello, esta fecha también representa una oportunidad para pensar en regalos que contribuyan a su tranquilidad y calidad de vida”, agrega.Es en ese contexto, el ejecutivo nos comparte tres alternativas que pueden convertirse en un regalo diferente y significativo para sorprender a papá en su día:

Entre el trabajo, la familia y las responsabilidades diarias, muchas veces los padres postergan aspectos relacionados con su propia salud. En ese contexto, alternativas como un Seguro Salud Total pueden darle acceso a atención ambulatoria y hospitalaria, consultas con especialistas, exámenes preventivos y otros beneficios orientados a promover un mejor seguimiento de su bienestar a largo plazo.

“Recientemente lanzamos un nuevo seguro de Salud junto con la Clínica Ricardo Palma. El nuevo Seguro Salud Total es una gran alternativa para los papás pues cubre preexistencias, no tiene límite de edad de ingreso y permanencia, y con precios asequibles tienen atención médica con mayor disponibilidad de citas en nuestros centros médicos y la clínica RP”, indicó Cueva.

Para muchos padres, el vehículo forma parte de su rutina diaria, ya sea para trasladarse al trabajo, movilizar a la familia o realizar distintas actividades. Contar con una cobertura vehicular permite afrontar con mayor tranquilidad imprevistos como accidentes, daños materiales o situaciones que puedan ocurrir durante sus desplazamientos.

Además del bienestar personal, la tranquilidad del hogar también forma parte de lo que más valoran muchas familias. Soluciones que combinan protección y asistencia permiten contar con un respaldo adicional frente a situaciones inesperadas, contribuyendo a una mayor sensación de seguridad para quienes viven en casa.Hoy las personas valoran cada vez más aquellos regalos que generan bienestar a largo plazo. Más allá de un detalle material, se trata de brindar tranquilidad y demostrar preocupación por quienes siempre han estado presentes para cuidar de nosotros.

Porque más allá de un obsequio, lo importante es seguir cuidando a quienes durante años se han encargado de cuidar a los demás. Este Día del Padre, regalar protección también puede convertirse en una forma diferente de decir gracias.