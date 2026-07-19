Peruanos pueden perder hasta 7 días al año buscando estacionamiento

Andina/Cada Vez Es Más Difícil Encontrar Un

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

En una ciudad cada vez más congestionada, encontrar un espacio para estacionar se ha convertido en una de las principales fuentes de estrés para los conductores.

Esta situación no solo implica una pérdida considerable de tiempo, sino que también afecta la planificación de actividades personales, laborales y de entretenimiento.

Los conductores pueden perder entre 20 y 30 minutos cada vez que buscan una cochera en zonas de alta demanda. Esto representa entre 120 y 180 horas al año, equivalentes a entre 5 y 7 días completos perdidos únicamente intentando encontrar dónde estacionar, manifestó, Katerinne Oyarce, CEO de ParkGO, plataforma que conecta conductores con espacios de estacionamiento disponibles.

Los distritos que demandan mayor tiempo en la búsqueda de una cochera son

Cercado de Lima con 28 minutos, Miraflores con 25 minutos, La Victoria con 25 minutos, San Isidro con 24 minutos, así como Ate (22 min), Surquillo (21 min) y San Borja (20 min).

“Muchas veces se habla del tráfico como el principal problema de la movilidad urbana, pero encontrar estacionamiento también representa una importante pérdida de tiempo para miles de personas. Hoy, los conductores buscan optimizar cada vez más sus desplazamientos, por lo que planificar dónde dejar el vehículo antes de salir se ha convertido en una necesidad”, señaló Oyarce.

Los distritos donde los conductores suelen enfrentar mayores dificultades para encontrar estacionamiento son San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco y San Borja.

Estas zonas concentran una gran cantidad de oficinas, centros comerciales, restaurantes y espacios de entretenimiento que generan una alta demanda de estacionamientos durante gran parte del día.

En ese contexto, cada vez más personas optan por reservar una cochera antes de iniciar su recorrido, especialmente cuando tienen previsto asistir a un concierto, reunirse con amigos o colegas para tomar un café, acudir a una reunión de trabajo, visitar un restaurante o realizar otras actividades cotidianas.

Esta planificación les permite ahorrar tiempo, reducir el estrés y llegar puntualmente a su destino.

Frente a este escenario, Oyarce destaca la importancia de herramientas tecnológicas que permitan a los conductores ubicar y reservar espacios de estacionamiento con anticipación, reduciendo los tiempos de búsqueda, el consumo innecesario de combustible y mejorando la experiencia de movilidad en la ciudad.