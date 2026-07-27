Perucámaras: Elmer Cuba es un economista que conoce el país y genera confianza

Archivo - Perú.- Perucámaras: Elmer Cuba es una persona que conoce el país y genera confianza - Andina/Centro Financiero. Cortesía Mef - Archivo

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El anuncio de Elmer Cuba como próximo ministro de Economía y Finanzas genera confianza entre los agentes económicos porque se trata de una persona que conoce bien el país, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), Óscar Zapata.

“La presidenta electa, Keiko Fujimori, ha sido muy sensata en haberlo anunciado primero pues se trata de una de las piezas más importantes dentro de un gabinete de gobierno para inspirar confianza entre los agentes económicos para la toma de decisiones en diversos temas como nuevas inversiones”, declaró a la Agencia Andina.

Comentó que el hecho de que sea un economista de larga trayectoria contribuye a generar confianza entre los agentes económicos aquí en el Perú y fuera del país.

Envíos regionales sumaron US$ 38,977 millones y crecieron 40.6% de enero a mayo

"Lo que ha venido postulando a lo largo de su trayectoria profesional es justamente lo que el Perú necesita y ahora tendrá la oportunidad de aplicar políticas en ese sentido. Estamos hablando de uno de los mejores economistas del Perú”, dijo.

Regiones

Consideró que Cuba conoce las necesidades del país y, por ende, de las regiones. "Vemos que la tiene muy clara por una sencilla razón, porque hoy día la generación de valor en el Perú básicamente viene de las regiones”, acotó.

Refirió que al mirar las exportaciones del año pasado, que sumaron cerca de 92,000 millones de dólares, el 82% del monto total provenía de las regiones.

Además, están como grandes pendientes el destrabe de las inversiones mineras o grandes proyectos de irrigación, caso Chavimochic o Majes Sihuas, agregó.

“Al destrabar estas inversiones, automáticamente se encenderán nuevos motores para el crecimiento de la economía”, enfatizó Zapata.

El presidente de Perucámaras señaló que todo ello contribuirá a alcanzar rápidamente las metas trazadas por el próximo Gobierno.

“La presidenta electa ha dicho que vamos a empezar a crecer el próximo año a tasas de 5% y 6%. Yo creo que sí es posible siempre y cuando se enciendan los motores del crecimiento, en este caso considero que Elmer Cuba es la persona más idónea para hacerlo”, dijo.

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