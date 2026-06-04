Perú.- Perupetro: aprueban cambio contractual de lote 131 para impulsar yacimiento Los Ángeles

Andina/Yacimiento Los Angeles, Petroleo, Petróleo

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo promulgó hoy el Decreto Supremo 007-2026-EM que aprueba la modificación del Contrato de Licencia del Lote 131 y faculta a Perupetro a suscribir la adenda correspondiente con Ucawa Energy S.A.C. incorporando cambios orientados a impulsar la producción del yacimiento Los Ángeles.

Ello mediante la inclusión de un programa de desarrollo adicional que contempla la perforación y reacondicionamiento de pozos.Perupetro señaló que la modificación contractual aprobada permitirá prolongar la vida útil del yacimiento Los Ángeles y asegurar la continuidad de las actividades de producción en el Lote 131.

Indicó que esta medida favorecerá el aprovechamiento de las reservas disponibles del yacimiento y la continuidad de los aportes económicos que genera la actividad hidrocarburífera en el área de influencia de las operaciones.Asimismo, continuó, se incorporan ajustes relacionados con el Fondo de Desarrollo Social, manteniendo el compromiso de promover acciones orientadas al desarrollo de las comunidades vinculadas al lote.La adenda también incorpora el cambio de denominación social de Cepsa Peruana S.A.C. a Ucawa Energy S.A.C. (cuyo garante corporativo es Petrotal Corp.) con la finalidad de reflejar la actual razón social de la empresa contratista en todos los documentos y obligaciones derivadas del contrato, sostuvo.