Perupetro extenderá contrato del Lote Z-69 por 12 meses

Lima 9 May. (ANDINA) -
Perupetro informó que acordó con Petroperú la extensión por 12 meses del contrato vigente del Lote Z-69, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones de hidrocarburos y la seguridad energética del país.
La entidad precisó que el acuerdo se encuentra en fase final y será formalizado en los próximos días, antes del vencimiento del actual contrato previsto para el 15 de mayo.
Según indicó Perupetro, el proceso de negociación técnico y legal fue liderado para asegurar la operatividad ininterrumpida del lote, así como la estabilidad social y ambiental en el área de influencia.
Asimismo, anunció que el Poder Ejecutivo emitirá en los próximos días el decreto supremo que aprobará la ampliación del plazo contractual del Lote Z-69.
Perupetro destacó que continuará informando sobre los avances relacionados con este proceso, como parte de su rol promotor de la inversión en hidrocarburos en el país.
googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });