Perupetro extenderá contrato del Lote Z-69 por 12 meses

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

Perupetro informó que acordó con Petroperú la extensión por 12 meses del contrato vigente del Lote Z-69, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones de hidrocarburos y la seguridad energética del país.

La entidad precisó que el acuerdo se encuentra en fase final y será formalizado en los próximos días, antes del vencimiento del actual contrato previsto para el 15 de mayo.

Según indicó Perupetro, el proceso de negociación técnico y legal fue liderado para asegurar la operatividad ininterrumpida del lote, así como la estabilidad social y ambiental en el área de influencia.

Asimismo, anunció que el Poder Ejecutivo emitirá en los próximos días el decreto supremo que aprobará la ampliación del plazo contractual del Lote Z-69.

Perupetro destacó que continuará informando sobre los avances relacionados con este proceso, como parte de su rol promotor de la inversión en hidrocarburos en el país.

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