Perupetro y Repsol estudiarán potencial de cuencas Ucayali y Madre de Dios

Andina/Perupetro Y Repsol Firmaron Convenios Para

Lima 24 Jun. (ANDINA) -

Perupetro S.A. y Repsol suscribieron hoy dos Convenios de Evaluación Técnica (CET), orientados al desarrollo de estudios que permitan evaluar el potencial hidrocarburífero de las cuencas Ucayali y Madre de Dios, a fin de identificar zonas de mayor interés prospectivo.

Ambos convenios tienen una vigencia de 24 meses. Durante este periodo Repsol realizará estudios geológicos y geofísicos no invasivos para enriquecer la información técnica de estas importantes cuencas sedimentarias en el país.

De obtenerse resultados favorables, Repsol tendrá derecho de primera opción para negociarun eventual Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en dichas áreas.

Los estudios, que se focalizarán en las áreas CXIII y CXIV, contribuirán a ampliar el conocimiento del subsuelo, identificar nuevas oportunidades de exploración y enriquecer la base de datos técnica del país.

Son acuerdos que suscribe Perupetro S.A. con empresas interesadas, para que, por su propia cuenta y riesgo, realicen actividades para aumentar el conocimiento de una determinada área, a fin de evaluar su potencial hidrocarburífero y delimitar zonas con mayor interés prospectivo.

Se suscriben por un plazo de dos años y pueden extenderse un año más, previa aprobación de la autoridad competente.

Los CET permiten generar información técnica valiosa, amplían el conocimiento del subsuelo a través de métodos no invasivos en el territorio, identifican nuevas oportunidades exploratorias, robustecen la información técnica del Banco de Datos de Perupetro y facilitan la toma de decisiones para la suscripción de futuros Contratos de Licencia.

Perupetro S.A. es una empresa estatal de derecho privado que tiene a su cargo la administración de los recursos de hidrocarburos para su aprovechamiento sostenible en beneficio del país.