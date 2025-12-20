Petroperú aclara que no se encuentra sometida a ningún proceso concursal

Sede central de Petroperú en Lima. - Andina/Petroperú/Difusión

Lima 21 Dic. (ANDINA) -

Petróleos del Perú (Petroperú) S.A. no ha solicitado ni se encuentra sometida a ningún procedimiento concursal, ni ordinario ni preventivo, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) u otra autoridad competente, aclaró hoy la empresa estatal de derecho privado.

En un comunicado asegura que, a la fecha, la empresa no ha sido notificada de alguna solicitud de inicio de proceso concursal ante el Indecopi, y de acuerdo a sus contratos la vía a seguir en casos de incumplimiento de pagos es el trato directo o proceso arbitral.

"Petroperú rechaza interpretaciones alarmistas o imprecisas que puedan inducir a error a los mercados, a los trabajadores o a la ciudadanía, y reitera su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y el interés público", subraya.

Coyuntura financiera exigenteSeñala que "como empresa estatal estratégica, Petroperú enfrenta una coyuntura financiera exigente, la cual está siendo gestionada mediante un proceso ordenado de reorganización operativa, financiera y administrativa, orientado a restablecer su sostenibilidad y eficiencia".

"Cualquier controversia o reclamación presentada por terceros no equivale ni implica automáticamente la apertura de un proceso concursal, conforme a la Ley General del Sistema Concursal", indica.

La empresa continuará informando oportunamente, por los canales oficiales, cualquier hecho relevante conforme a la normativa aplicable, reafirmando su rol estratégico para la seguridad energética del país y su compromiso con una gestión responsable y técnicamente sólida, puntualiza.