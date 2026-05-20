Petroperú afirma que orienta sus acciones al fortalecimiento del abastecimiento energético

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

La compañía estatal Petroperú aseguró este miércoles que continúa orientando sus acciones al fortalecimiento de la cadena de abastecimiento energético del país. Ello tras la promulgación del Decreto de Urgencia N.° 003-2026.

A través de un comunicado, la empresa reafirmó su respaldo total a que todos los mecanismos financieros, fideicomisos y recursos generados bajo este marco normativo sean estructurados y administrados directamente por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). "Este modelo de gobernanza corporativa garantiza al país y a los acreedores la total trazabilidad, eficiencia y uso estrictamente técnico de los fondos", indicó.

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Asimismo, señaló que los fondos gestionados bajo la rectoría de ProInversión tienen una finalidad ineludible vinculada a asegurar la compra de crudo, sostener la cadena logística a nivel nacional y evitar cualquier riesgo de desabastecimiento de combustibles que afecte a la población y a los sectores productivos.

"Para asegurar la rápida ejecución de estos mecanismos, la Alta Dirección y el Directorio de Petroperú, como socios estratégicos, asumen el compromiso público de optimizar los procesos internos y facilitar de manera inmediata toda la información y soporte operativo que ProInversión requiera", mencionó la petrolera estatal.

La firma indicó, además, que la reorganización en marcha es una estrategia de financiamiento transparente y blindada se alinea con los objetivos del plan de promoción y reorganización patrimonial en curso, por lo que asegura la continuidad operativa y el suministro oportuno a nivel nacional, reforzando el buen gobierno corporativo y consolidando la sostenibilidad financiera de la empresa.

"Por su parte, ProInversión ejerce su rol como entidad técnica responsable de la conducción del proceso, en un marco de independencia de funciones y respeto de las competencias de cada institución. Ambas instituciones reafirman que el proceso es eminentemente técnico, no político, y está orientado a devolverle la autosostenibilidad a Petroperú protegiendo la seguridad energética del Perú", concluyó.

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