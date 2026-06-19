Archivo - Perú.- Petroperú alcanza utilidad acumulada de US$ 248.4 millones al cierre de mayo de 2026 - Andina/Petroperú/Difusión - Archivo

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

La petrolera estatal Petroperú informó que registró una utilidad neta acumulada de 248.4 millones de dólares al cierre de mayo del 2026, resultado que confirma la evolución positiva de sus indicadores financieros en lo que va del año.

De acuerdo con sus estados financieros laempresa también alcanzó una ganancia bruta de 473.5 millones de dólares en el mismo periodo, lo que refleja una mejora en el desempeño de sus operaciones.

La compañía detalló que la utilidad bruta acumulada a mayo se explicó principalmente por la comercialización de inventarios adquiridos a menores costos, especialmente en marzo-abril, la reposición de existencias a un costo promedio más alto, que pasó de 68.8 dólares por barril en diciembre del 2025 a 111.7 dólares por barril en mayo del 2026 debido al incremento de las cotizaciones internacionales del crudo en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán; así como por la reducción de los gastos operativos.

Superávit comercial se sextuplicó desde 2019 a la fecha y suma más de US$ 43,000 millones

Asimismo, Petroperú cumplió oportunamente con el pago correspondiente a los intereses de sus bonos internacionales, de acuerdo con el cronograma establecido en sus obligaciones.

A criterio de la compañía, este pago reafirma su responsabilidad frente a inversionistas, entidades financieras, proveedores y demás grupos de interés.

Petroperúafirmó que estos resultados se enmarcan en el proceso de fortalecimiento operativo y financiero que desarrolla la empresa, orientado a consolidar su gobernanza, sostenibilidad financiera y transparencia de sus procesos; así como a asegurar la continuidad de sus operaciones estratégicas para el abastecimiento energético del país.

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