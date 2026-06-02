Petroperú asegura que planta de ventas de Pucallpa continúa atendiendo con normalidad

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

La empresa estatal Petroperú indicó este martes que la planta de ventas de Pucallpa viene operando con normalidad. La precisión se da luego de se difundiera información sobre un posible riesgo de desabastecimiento de combustible en la región Ucayali.

"La Planta de Ventas Pucallpa viene operando con normalidad, manteniendo un ritmo constante de despacho y un inventario adecuado para atender la demanda de los clientes, conforme a lo programado", señaló la compañía a través de un comunicado.

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Petroperú precisó que las operaciones logísticas de transporte de combustibles hacia Pucallpa también mantienen condiciones óptimas de tránsito, lo que permite la atención oportuna de las cisternas y el flujo continuo de despachos.

En ese sentido, la petrolera reafirmó su compromiso con el abastecimiento de combustibles de calidad en la región y en todas sus operaciones a nivel nacional. Asimismo, agradeció la confianza de sus clientes y de la ciudadanía en general.

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