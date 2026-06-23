Petroperú continúa promoviendo el conocimiento energético en estudiantes y la ciudadanía

Andina/Estudiantes Universitarios Y Público En

Lima 24 Jun. (ANDINA) -

La empresa estatal de hidrocarburos Petroperú promueve el intercambio técnico y académico sobre la importancia y los desafíos del sector energético entre los estudiantes y público en general.

“La finalidad es generar un espacio para acercar el conocimiento del sector de los hidrocarburos a estudiantes, profesionales y actores clave de la industria”,enfatizó Petroperú.

En ese sentido, el ciclo de conferencias “Aprendiendo con energía” continuó este año desde Chiclayo, donde se destacó el rol estratégico de la Nueva Refinería Talara en el abastecimiento de combustibles para el país, ponencia a cargo de Alejandro Ferry Santa María de la jefatura Operaciones de Refinería Talara.

La actividad se realizó en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la ciudad norteña y contó con la participación de especialistas, así como de alumnos y público en general interesado en el sector energético y sus perspectivas en la región y el país.

En esa línea, Petroperú anunció que seguirá incentivando esta plataforma de formación continua y gratuita para abordar temas clave como la transición energética, innovación tecnológica, cadena de comercialización, exploración, conciencia ambiental y uso de energías limpias, en beneficio de la comunidad académica, la industria y sociedad.

“Con esta iniciativa, Petroperú reafirma su contribución con la educación y la promoción de la importancia de los hidrocarburos para el progreso del país. Las próximas convocatorias se realizarán a través de los canales oficiales de la empresa”,puntualizó la empresa estatal de hidrocarburos.