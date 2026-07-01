Petroperú cumple pago de crédito con garantía de CESCE

Archivo - Perú.- Petroperú: recursos obtenidos se destinarán asegurar abastecimiento de combustibles - Andina/Difusión - Archivo

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

Petroperú informó que cumplió, dentro del plazo establecido, con el pago correspondiente a su obligación financiera vinculada al crédito con garantía de CESCE, como parte de los compromisos asumidos con sus acreedores y de las acciones orientadas a fortalecer su posición financiera.

La empresa precisó que la operación se realizó conforme a las condiciones pactadas, lo que ratifica su voluntad de honrar sus obligaciones y mantener relaciones de confianza con las entidades financieras que respaldan sus operaciones.

Indicó que este cumplimiento forma parte de la estrategia financiera que viene ejecutando para asegurar la continuidad de sus operaciones, preservar la confianza de sus grupos de interés y avanzar de manera sostenida en su proceso de recuperación y fortalecimiento empresarial.

Asimismo, señaló que esta acción refleja su compromiso con una gestión responsable, transparente y alineada con los más altos estándares de gobierno corporativo.

Petroperú agregó que continuará trabajando de manera coordinada con las entidades financieras, las autoridades competentes y los demás actores vinculados a su actividad, manteniendo una gestión orientada al cumplimiento de sus obligaciones, la optimización de sus resultados y la generación de valor para el país.

Finalmente, la empresa reafirmó que seguirá actuando con responsabilidad financiera y disciplina corporativa, cumpliendo los compromisos asumidos y fortaleciendo las condiciones necesarias para consolidar su sostenibilidad en el largo plazo, en beneficio de sus trabajadores, clientes, proveedores y de todos los peruanos.