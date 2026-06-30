Petroperú fortalece sus acciones preventivas ante llegada del Fenómeno del Niño Costero

Andina/Petroperú Fortalece Sus Acciones

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

La empresa estatal de hidrocarburos Petroperú, indicó que dentro del marco de su preparación frente a la afectación del Fenómeno del Niño Costero proyectado para este 2026, refuerza sus planes de prevención y respuesta de sus principales operaciones a nivel nacional.

“La empresa viene implementando un plan de acción para cada una de sus instalaciones operativas, que comprende el planeamiento estructurado del suministro de crudo e insumos, así como la implementación de medidas orientadas a garantizar el normal abastecimiento de combustibles a nivel nacional”, afirmó.

Detalló que las acciones incluyen inspecciones técnicas de la infraestructura crítica, mantenimiento preventivo de sistemas de drenaje, revisión de equipos esenciales, verificación de sistemas eléctricos y de respaldo, los mismos que se ejecutarán en el marco de la disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, indicó que se realizarán reuniones de coordinación con Gobiernos Regionales, Municipalidades y entidades del estado con el objetivo de identificar riesgos y acciones conjuntas de prevención.

“Estas actividades son parte del compromiso de Petroperú con una gestión responsable e integral de sus procesos, contribuyendo a asegurar el abastecimiento oportuno de combustibles a toda la población y sectores productivos del país”, precisó.

Asimismo, Petroperú señaló que a través de su Comité de Lluvias, realizará un monitoreo constante de las condiciones climáticas y mantendrá una comunicación continúa con autoridades competentes en salvaguarda de las personas, la infraestructura de sus operaciones, el ambiente y la seguridad energética.