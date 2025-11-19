Petroperú: se inicia segunda convocatoria para servicio de transformación integral

Lima 20 Nov. (ANDINA) -

Como parte de su compromiso con las medidas de reestructuración, Petroperú informó hoy que procedió con la segunda convocatoria del Proceso por Competencia Internacional N°PCI-002-2025-OFP para la adjudicación del Servicio de Transformación Integral.

Por ser de interés, reproducimos a continuación el comunicado emitido por la empresa:

COMUNICADO N° 043-2025

SE INICIO SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL SERVICIO DE TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE PETROPERÚ

1.Petroperú informa que como parte de su compromiso con las medidas dispuestas de reestructuración ha procedido con la segunda convocatoria del Proceso por Competencia Internacional N°PCI-002-2025-OFP para la adjudicación del Servicio de Transformación Integral.

2.El proceso cumple con establecer los requerimientos técnicos mínimos establecidos en el artículo 7 del Decreto de Urgencia N°013-2024, como los siguientes:

-Experiencia en operaciones de estructuración y reestructuración de deuda y negociación con acreedores de empresas del sector hidrocarburos y/o energía.

-Experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa de empresas del sector hidrocarburos y/o energía.

-Experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación de la gestión y gobernanza de empresas y/o entidades estatales.

-Experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa en entidades/instituciones públicas o empresas con participación estatal.

3.De esta manera, Petroperú reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad y la rigurosidad técnica en todos sus procesos de contratación, cumpliendo con lo dispuesto con el marco normativo.

Lima, 19 de noviembre de 2025