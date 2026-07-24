Petroperú lidera recuperación de bonos entre petroleras de la región

Archivo - Perú.- Petroperú reunirá a especialistas para analizar retos de transición energética en el país - Andina/Difusión - Archivo

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

Los bonos internacionales de Petroperú registraron una recuperación de 12.2% entre abril y julio de 2026, posicionando a la empresa como la petrolera con la mayor recuperación relativa en el precio de sus bonos frente a otras compañías del sector en la región.

Este comportamiento refleja una mejora en la percepción del mercado sobre la evolución financiera de la empresa y su capacidad para cumplir oportunamente sus compromisos.

Durante el periodo analizado, el bono con vencimiento en 2047 incrementó su cotización de aproximadamente 74 puntos en abril a alrededor de 83 puntos en julio. En paralelo, el bono con vencimiento en 2032 mantuvo una tendencia favorable y estable, consolidando la confianza de los inversionistas en la capacidad de Petroperú para atender sus obligaciones financieras de corto y mediano plazo.

El análisis comparativo realizado evidencia que Petroperú registró la mayor recuperación relativa frente a empresas petroleras de la región como Ecopetrol (Colombia), ENAP (Chile) y PEMEX (México), lo que refleja una reducción significativa de la percepción de riesgo por parte del mercado.

Esta evolución estuvo acompañada por un contexto de resultados financieros favorables durante 2026, el cumplimiento oportuno del pago de intereses de los bonos internacionales, el respaldo explícito del Estado y una mejor percepción por parte de las agencias calificadoras de riesgo.

La recuperación de los bonos constituye un indicador del reconocimiento que los mercados financieros vienen otorgando a las acciones implementadas por Petroperú para fortalecer su posición financiera y avanzar en su proceso de reorganización. Asimismo, refleja la confianza de los inversionistas en la capacidad de la empresa para continuar cumpliendo responsablemente sus obligaciones financieras y consolidar su sostenibilidad en el tiempo.