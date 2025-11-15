Petroperú y Perupetro firman contrato de ampliación de operación del Lote Z-69 de Talara

Lima 16 Nov. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo dispuso la ampliación del contrato de licencia de Petroperú para la explotación del Lote Z-69, activo del noroeste que la empresa estatal opera desde noviembre de 2023. Esta medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 022-2025-EM, garantiza la continuidad de las operaciones hasta mayo de 2026 o hasta que se concrete un nuevo acuerdo con otro operador.

La norma establece que Petroperú deberá acreditar una producción fiscalizada mínima de 3,045 barriles diarios en el último mes de vigencia del contrato, así como adecuar el esquema de regalías vigente.

La firma del contrato se realizó en las instalaciones de Perupetro y contó con la participación del gerente general de Petroperú, José Manuel Rodríguez Haya, y el gerente general de Perupetro, Carlos Pantigoso Andonaire, así como de funcionarios de ambas empresas.

“La ampliación de la operación del lote Z-69 permitirá mantener los ingresos por canon y otros beneficios derivados de la actividad hidrocarburífera. Asimismo, continuar con la producción en beneficio de la región Piura y el país”, señaló José Manuel Rodríguez Haya.

De esta manera, Petroperú reafirma el compromiso con la continuidad operativa del Lote Z-69, la seguridad de las actividades y su contribución al desarrollo energético del país.