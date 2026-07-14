Petroperú presenta propuesta para diversificar oferta energética en el sur mediante GNV

Andina/Petroperú Presentó Propuesta Para

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

Petroperú, a través de su Gerencia de Gas, presentó su propuesta comercial para que estaciones de servicio del sur del país incorporen Gas Natural Vehicular (GNV) a su oferta de combustibles, como una alternativa para diversificar sus negocios, atender nuevos segmentos del mercado y ampliar opciones de abastecimiento para los usuarios.

Al respecto, Petroperú destacó que la incorporación de GNV representa una oportunidad para que los operadores amplíen y diversifiquen su oferta comercial, complementando los combustibles que actualmente expenden y brindando a sus clientes mayores alternativas de abastecimiento.

Asimismo, señaló que Petroperú se posiciona como un aliado estratégico para las estaciones de servicio interesadas en participar en este mercado.

Petroperú atiende actualmente a más de 14,000 usuarios residenciales, 32 comercios y 19 industrias en Arequipa, Moquegua y Tacna, a través de seis plantas de regasificación que contribuyen al abastecimiento energético del sur del país.

Esta experiencia operativa respalda su apuesta por promover el GNV, un mercado que en el Perú cuenta con más de 350 estaciones, concentradas principalmente en Lima, y que abastecen a más de 344,000 unidades del parque automotor nacional, debido a sus ventajas económicas y ambientales.

Entre sus principales atributos destacan menores costos de operación frente a otros combustibles, altos estándares de seguridad en sus sistemas de almacenamiento y una menor generación de emisiones, características que han favorecido su adopción en distintas regiones del país.

Estas perspectivas fueron compartidas durante la ponencia "Tu grifo, tu crecimiento: apuesta por una estación de GNV", desarrollada en el marco de un evento organizado por la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) en la ciudad de Arequipa, que reunió a empresarios y profesionales del sector hidrocarburos para analizar oportunidades de negocio y tendencias del mercado energético.

Con esta participación, Petroperú reafirma su rol como aliado estratégico de los operadores del sector hidrocarburos, poniendo su experiencia en gas natural al servicio del desarrollo de una red de GNV más amplia, competitiva y descentralizada en el país.