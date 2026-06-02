Petroperú: ProInversión y Deloitte culminan visitas a activos claves de petrolera estatal

Perú.- Petroperú: ProInversión y Deloitte culminan visitas técnicas a activos claves de petrolera - Andina/Proinversión Y Deloitte Culminan Visitas

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

En el marco de los Decretos de Urgencia 010-2025 y N° 003-2026 ProInversión continúa avanzando en el proceso de reorganización de Petroperú mediante trabajo técnico en campo y levantamiento de información en sus principales activos operativos.

Como parte de este proceso, un equipo técnico deProInversióny la consultora internacionalDeloitteculminó una serie de visitas de trabajo en laNueva Refinería de Talarapara fortalecer el análisis integral que viene desarrollándose sobrePetroperú.

Durante el recorrido se visitaron instalaciones clave como la Sala de Control Centralizado, que garantiza la seguridad industrial y de los procesos; la unidad Flexicoking, una de las tecnologías más avanzadas del mundo para transformar residuos del petróleo en productos de mayor valor; así como las unidades de Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC) y el sistema de vapor.

“La reorganización busca fortalecer a Petroperú y recuperar el valor de sus activos. Los recursos previstos en esta nueva etapa permitirán asegurar el abastecimiento de crudo y mejorar la operación de instalaciones estratégicas como la Refinería de Talara”, señaló Ángel Delgado, director del Proyecto de Reorganización de Petroperú.

“Paralelamente, seguimos trabajando para atraer inversión, mejorar la gestión y construir una empresa sostenible”, agregó.Ángel Delgado precisó que esta nueva etapa permitirá avanzar en la implementación del esquema financiero contemplado en el Decreto de Urgencia N° 003-2026, orientado a canalizar financiamiento privado para garantizar la continuidad operativa de Petroperú sin recurrir a recursos de los contribuyentes.

Por su parte, Nelson Muñoz, PMO interno de la Presidencia Ejecutiva de ProInversión, destacó que el proceso se viene construyendo sobre información real y conocimiento directo de los activos.

“Las visitas a Iquitos, Conchán y Talara nos permiten conocer directamente cómo operan estos activos y recoger información real para tomar mejores decisiones. Este es un proceso que se construye en campo, junto a los equipos técnicos para fortalecer Petroperú y proteger el abastecimiento energético del país”, afirmó.

Como parte de la agenda desarrollada en Piura, el equipo técnico de ProInversión sostuvo reuniones de trabajo con el directorio de la Cámara de Comercio e Industrias de Talara para informar los avances del proceso de reorganización y recoger las preocupaciones y expectativas del sector empresarial local respecto al futuro de la empresa.

“Los talareños somos aliados de este proceso. Queremos ver a Petroperú fortalecida y convertida nuevamente en una empresa de nivel mundial. Creemos que debe ser como una empresa reestructurada, sólida y sostenible para beneficio del país”, señaló Ronnie Fernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Talara.

La visita a Talara forma parte de una serie de jornadas técnicas que ProInversión y Deloitte vienen desarrollando en los principales activos de Petroperú. Previamente, ambos equipos realizaron una visita de trabajo a la Refinería Iquitos, donde se recopiló información técnica, operativa y comercial relevante para el proceso de reorganización impulsado por el Gobierno.

Asimismo, se visitó la Refinería Conchán, ubicada en Lurín, una instalación estratégica para el abastecimiento de combustibles y asfaltos en el país. Durante la jornada se recorrieron unidades de proceso, salas de control, tanques y ductos, contribuyendo al análisis integral que se desarrolla de manera articulada con Petroperú para fortalecer la sostenibilidad y competitividad de sus activos.

ProInversión reafirmó su compromiso de seguir aportando su experiencia técnica para fortalecer la sostenibilidad de Petroperú, optimizar sus activos estratégicos y contribuir a la seguridad energética del país.

(FIN) NDP/CNA/JJN