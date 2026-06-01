Petroperú reafirma su compromiso con la transparencia y acceso a la información

Andina/Ricardo Cuba

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

Petroperú informó que viene fortaleciendo sus mecanismos de gobernanza, transparencia, integridad y control institucional como parte de un proceso orientado a consolidar una gestión más eficiente, sostenible y alineada con las mejores prácticas de gobierno corporativo.

A través de un comunicado, la empresa estatal indicó que estas acciones forman parte de su compromiso con la seguridad energética nacional y buscan contribuir a garantizar la continuidad del suministro de hidrocarburos mediante la optimización de su cadena logística de abastecimiento.

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En ese contexto, señaló que impulsa una política proactiva de coordinación e intercambio de información con entidades públicas, organismos reguladores y órganos de control, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora, fortalecer la rendición de cuentas y optimizar sus procesos internos.

Petroperú precisó que esta estrategia también apunta a reforzar la confianza de los ciudadanos y de sus grupos de interés, así como consolidar una cultura organizacional basada en la integridad, el cumplimiento normativo y la colaboración institucional.

Finalmente, la petrolera reafirmó su disposición permanente para brindar la información que corresponda en el marco de sus obligaciones legales y regulatorias, y ratificó su compromiso con una gestión transparente, responsable y orientada a resultados en beneficio del país.

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