Petroperú: recursos obtenidos se destinarán asegurar abastecimiento de combustibles

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

Los fondos gestionados bajo la rectoría de Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para Petroperú tienen una finalidad ineludible vinculada a asegurar la compra de crudo, sostener la cadena logística a nivel nacional y evitar, con ello, cualquier riesgo de desabastecimiento de combustibles en el país, precisaron ambas entidades.

De este modo, con relación a la implementación de las medidas extraordinarias y mecanismos financieros dictados por el Ejecutivo para afianzar la estabilidad energética del país, Petroperú y ProInversión comunicaron conjuntamente a la opinión pública, al mercado y a los actores del sector lo siguiente:

1. Gestión Fiduciaria y Transparencia Absoluta: en estricto cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 003-2026, Petroperú reafirma su respaldo total a que todos los mecanismos financieros, fideicomisos y recursos generados bajo este marco normativo sean estructurados y administrados directamente por ProInversión. Este modelo de gobernanza corporativa garantiza al país y a los acreedores la total trazabilidad, eficiencia y uso estrictamente técnico de los fondos.

2. Prioridad: Abastecimiento Nacional. Los fondos gestionados bajo la rectoría de ProInversión tienen una finalidad ineludible vinculada a asegurar la compra de crudo, sostener la cadena logística a nivel nacional y evitar cualquier riesgo de desabastecimiento de combustibles que afecte a la población y a los sectores productivos.

3. Colaboración Operativa Inmediata: Para asegurar la rápida ejecución de estos mecanismos, la Alta Dirección y el Directorio de Petroperú, como socios estratégicos, asumen el compromiso público de optimizar los procesos internos y facilitar de manera inmediata toda la información y soporte operativo que ProInversión requiera.

4. Reorganización en Marcha: Esta estrategia de financiamiento transparente y blindada se alinea con los objetivos del plan de promoción y reorganización patrimonial en curso.

En este contexto, Petroperú, en su condición de empresa estratégica del Estado, aseveró que continúa orientando sus acciones al fortalecimiento de la cadena de abastecimiento energético del país, asegurando la continuidad operativa y el suministro oportuno a nivel nacional, reforzando el buen gobierno corporativo y consolidando la sostenibilidad financiera de la empresa.

Por su parte, ProInversión puntualizó que ejerce su rol como entidad técnica responsable de la conducción del proceso, en un marco de independencia de funciones y respeto de las competencias de cada institución.

5. Ambas instituciones reafirmaron que el proceso es eminentemente técnico, no político, y que está orientado a devolverle la autosostenibilidad a Petroperú protegiendo la seguridad energética del Perú, señala en su comunicado.

(FIN) NDP/SDD