Petroperú refuerza acciones preventivas ante la llegada del Fenómeno El Niño Costero

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

Petroperú informó que viene fortaleciendo sus planes de prevención y respuesta en sus principales operaciones a nivel nacional ante la afectación prevista por el Fenómeno El Niño Costero durante el 2026.

Como parte de estas acciones, la empresa implementa un plan específico para cada una de sus instalaciones operativas, el cual contempla el planeamiento estructurado del suministro de crudo e insumos, así como medidas orientadas a garantizar el normal abastecimiento de combustibles en todo el país.

El plan también comprende inspecciones técnicas de la infraestructura crítica, mantenimiento preventivo de los sistemas de drenaje, revisión de equipos esenciales y verificación de los sistemas eléctricos y de respaldo. Estas labores se ejecutarán en función de la disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, Petroperú realizará reuniones de coordinación con gobiernos regionales, municipalidades y entidades del Estado para identificar riesgos y definir acciones conjuntas de prevención.

La empresa señaló que estas actividades forman parte de su compromiso con una gestión responsable e integral de sus procesos, con el objetivo de contribuir al abastecimiento oportuno de combustibles para la población y los sectores productivos del país.

Además, indicó que, a través de su Comité de Lluvias, efectuará un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y mantendrá una comunicación continua con las autoridades competentes para salvaguardar a las personas, la infraestructura de sus operaciones, el ambiente y la seguridad energética del país.