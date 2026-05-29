Perú.- Petroperú registra utilidad neta de más de US$ 208 millones al primer cuatrimestre de 2026

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

Petroperú registró una utilidad neta de 208.4 millones de dólares y un EBITDA (Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 395 millones al cierre de abril de 2026, lo que representa una mejora significativa frente al mismo período de 2025, cuando registró una pérdida neta de 197 millones.

Este desempeñorefleja el impacto positivo de las medidas implementadaspara optimizar la cadena de valor y el sistema de abastecimiento, así como una gestión más eficiente de inventarios y costos.

-Banco Central de Reserva: Perú registra 23 trimestres consecutivos de superávit comercial

En ese marco,los costos de ventas se redujeron en 45.4% al cierre de abril de 2026, contribuyendo a la mejora del resultado financiero de la empresa.

Con estos resultados,Petroperúmuestra avances en su proceso de estabilización financiera, sin dejar de atender la gestión de sus obligaciones de corto plazo y los desafíos propios de su operación.La actual administración reafirma su compromiso de continuar ejecutando acciones operativas, técnicas, administrativas y financieras que contribuyan a recuperar la sostenibilidad de la empresa y fortalecer su rol estratégico en el abastecimiento de combustibles del país.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });