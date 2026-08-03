Petroperú registra utilidad neta de US$121 millones al cierre del primer semestre 2026

Archivo - Perú.- Bonos internacionales de Petroperú mantienen tendencia de recuperación en los mercados - Andina/Ricardo Cuba - Archivo

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La empresa estatal de hidrocarburos, Petroperú, indicó que alcanzó una utilidad neta de 121 millones de dólares al cierre del primer semestre del presente año y revirtió la pérdida de 278 millones de dólares reportada en el mismo periodo de 2025.

Esta mejora refleja el efecto de las medidas aplicadas para controlar costos, reforzar la disciplina financiera y elevar el desempeño de sus operaciones.

Petroperú señaló además, que obtuvo una utilidad operativa de 337 millones de dólares, un EBITDA de 453 millones de dólares y una mayor generación de efectivo proveniente de las actividades de operación, que alcanzó aproximadamente 410 millones de dólares antes del pago de intereses e impuestos.

Entre los principales factores que explican este desempeño destacan los mayores márgenes obtenidos entre los precios del crudo y los productos derivados, favorecidos por la evolución del mercado internacional; la reducción de los gastos operativos, de ventas y generales; y la mayor contribución de los lotes petroleros X y Z-69 a los resultados y al EBITDA de la empresa.

Al cierre de junio, el déficit de capital de trabajo se situó en 1,427 millones de dólares, frente a los 2,296 millones de dólares registrados en diciembre de 2025, lo que representa una reducción de 869 millones de dólares.

Si bien persisten retos asociados a la liquidez y al financiamiento del capital de trabajo, esta evolución muestra avances en el ordenamiento de la posición financiera de la empresa.

Petroperú continúa implementando medidas de eficiencia, austeridad y administración activa de la liquidez, priorizando los pagos vinculados al suministro de crudo y productos, la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento oportuno del mercado nacional.

Estos resultados constituyen un avance en el proceso de estabilización de Petroperú y respaldan su compromiso con una gestión responsable, transparente y orientada a recuperar progresivamente la sostenibilidad de la empresa.