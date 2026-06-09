Petroperú remite información sobre proceso de designación de corredor de seguros

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

Petroperú informó que su directorio puso en conocimiento del Ministerio Público información vinculada al proceso de designación del corredor de seguros correspondiente al periodo 2022-2024, como parte de su política de tolerancia cero frente a cualquier vulneración de la integridad institucional.

Mediante un comunicado, la empresa indicó que esta decisión se sustenta en el Informe de Orientación de Oficio N.° 017-2022-OCI/0084-SOO del Órgano de Control Institucional (OCI), el cual identificó presuntas irregularidades en dicho proceso.

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Entre las observaciones señaladas figuran la adjudicación a un postor que no habría cumplido requisitos técnicos mínimos obligatorios, así como deficiencias e inconsistencias en la acreditación de experiencia y capacidades del personal clave.

Asimismo, el informe advirtió incumplimientos de las bases y de los procedimientos internos, situación que, según Petroperú, habría afectado los principios de legalidad, imparcialidad y libre competencia.

La empresa sostuvo que la remisión de esta información a las autoridades competentes responde a su compromiso con la transparencia, el control y la rendición de cuentas.

Respecto al proceso de designación del corredor de seguros correspondiente al año 2026, Petroperú precisó que este fue declarado desierto luego de verificarse el incumplimiento de los requisitos técnicos mínimos por parte de las propuestas presentadas.

Agregó que, en mayo pasado, el directorio solicitó la intervención de la Contraloría General de la República con el objetivo de reforzar el control concurrente y garantizar la legalidad del proceso.

"La empresa reafirma que la transparencia, la trazabilidad y el cumplimiento normativo son principios rectores que guían cada decisión. En ese sentido, continuará colaborando plenamente con las autoridades competentes y profundizando las acciones de control para corregir desviaciones, prevenir riesgos y consolidar una gestión basada en evidencia, integridad y buen gobierno corporativo", puntualizó la petrolera estatal.

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