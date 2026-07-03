Petroperú resalta conmemoración de los 109 años de Refinería Talara

Andina/Cortesía

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

Refinería Talara, principal complejo de refinación del país, conmemora su 109.º aniversario reafirmando su compromiso con el abastecimiento de combustibles de calidad, la excelencia operativa y el desarrollo energético del país, señaló Petroperú.

La ceremonia protocolar contó con la participación del gerente general de la empresa estatal, Ing. Gustavo Villa y del gerente Operaciones Talara, Cristhian Guerrero, y reunió a trabajadores para destacar más de un siglo de contribución al crecimiento económico e industrial del país.

Durante el acto conmemorativo ambos líderes resaltaron el importante rol que desempeña la refinería en la seguridad energética nacional, así como elcompromiso permanente de Petroperúcon la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la generación de valor para el país.

Asimismo, reconocieron el esfuerzo y dedicación de los trabajadores lo que ha contribuido al fortalecimiento y modernización de esta importante instalación industrial.

La empresa petrolera estatal señaló quela Refinería Talara ha concretado 15 operaciones de exportación a diferentes países desde el 2025, fortaleciendo las operaciones de Petroperú en mercados internacionales y ampliando la colocación de productos refinados y derivados.

Petroperú deberá ser autosostenible en 2032, proyectan autoridades

Al celebrar sus 109 años de historia Refinería Talara renueva su compromiso de continuar impulsando una industria energética moderna, segura y eficiente, consolidando su posición como uno de los principales activos estratégicos del país y un motor de desarrollo para la región Piura y el Perú.

Según Petroperú laRefinería Talaracuenta con capacidad para procesar hasta 95,000 barriles diarios de petróleo e incorpora tecnología de última generación que permite la producción de combustibles con bajo contenido de azufre, en línea con las exigencias ambientales vigentes.