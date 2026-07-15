Petroperú reunirá a especialistas para analizar retos de transición energética en el país

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Lima 15 Jul. (ANDINA) -

Con el objetivo de fortalecer el diálogo y promover el análisis de temas clave del sector energético y de la industria de los hidrocarburos, Petroperú reunirá a destacados especialistas para abordar los principales retos y oportunidades de la transición energética en el Perú, en el marco de una nueva edición del ciclo de conferencias “Aprendiendo con Energía”.

En esta oportunidad, la conferencia magistral “Panorama de la transición energética en el Perú: retos y perspectivas” estará a cargo de Cecilia Quiroz, gerente de Desarrollo Sostenible de Petroperú, quien analizará el panorama actual del sector y los desafíos que enfrenta el país para avanzar hacia una matriz energética más sostenible.

El evento se realizará este viernes 17 de julio, a las 3 p. m., en el auditorio de Petroperú, ubicado en la avenida Enrique Canaval Moreyra 150, San Isidro.

Asimismo, contará con la participación de destacados especialistas como José Mantilla, consultor en hidrocarburos; Ronald Egusquiza, director líder de GAIA SPE Perú; y Pool Suárez, gerente comercial de Ferrenergy, quienes compartirán, desde su experiencia, distintas perspectivas sobre los retos que enfrentan las empresas y las oportunidades que plantea la transición hacia fuentes de energía alternativas.

La conferencia es de acceso gratuito y está dirigida a estudiantes universitarios, profesionales, docentes y público en general. Sumado a ello, los asistentes podrán conocer más sobre los proyectos que impulsa Petroperú, sus canales informativos y las próximas oportunidades de prácticas preprofesionales y profesionales.

De esta forma, Petroperú continúa promoviendo la difusión de conocimiento especializado sobre energías renovables, hidrocarburos y seguridad energética, inversión y desarrollo del sector, entre otros. Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente link Conferencia Aprendiendo con Energía Tema: Transición Energética: Rellenar formulario.

(FIN) NDP/JAM