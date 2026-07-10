Petroperú: La viabilidad de la empresa estatal de hidrocarburos está en camino

Andina/Edmundo Lizarzaburu, Presidente De

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la empresa estatal de hidrocarburos, Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, señaló que la viabilidad de la empresa está en camino, y en los primeros seis meses del presente año ya presenta resultados positivos.

Refirió que el Directorio que preside, al asumir la gestión en mayo, fue tomar nota de una potencial situación crítica, informarse, documentarse y analizar.

“El Directorio que yo soy presidente hoy en día, lo que ha hecho con transparencia es empezar a evidenciar no solamente los aspectos core del negocio, sino todos los temas que están vinculados con el impacto de las operaciones”, dijo.

Lizarzaburu señaló que coincide con lo expresado por el presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis Del Carpio, respecto a que Petroperú ya salió del estado de urgencia.

“Ahora está en proceso de encaminarse a un adecuado ordenamiento de cara a poder recibir, los fondos que vienen del Decreto de Urgencia 003- 2026 que salió en mayo de este año”,declaró a laAgencia Andina.

La referida norma comprende un aval del Estado para obtener recursos

por 2,000 millones de dólares, los cuales serian destinados para fortalecer las operaciones financieras y permitir su recuperación.

Asimismo, señaló que

Petroperú ya empieza a mostrar resultados financieros positivos.

“En estos seis meses, hablamos de la mitad del año, la empresa ha venido mostrando resultados en margen bruto y margen operativo positivos”,agregó Lizarzaburu.

El titular de Petroperú, destacó que en el marco de la viabilidad, la empresa estatal de hidrocarburos está accediendo nuevamente a pequeñas líneas de crédito.

“Además se está obteniendo fuente de financiamiento directamente de compradores a través de vehículos financieros, tipo fideicomiso que permiten de alguna manera acceder a la materia prima y poder obtener un buen margen de crack spread (margen de refinación)”,explicó.

De otro lado, comentó que la Nueva Refinería Talara, tiene la unidad de Flexicoking en mantenimiento, siguiendo las recomendaciones del proveedor, y por ello la capacidad de refinación está en 50,000 barriles diarios, de una capacidad de 95,000 diarios.

Es decir, explicó, que cuando la unidad de Flexicoking (que convierte los residuos pesados del petróleo en combustibles líquidos de alto valor comercial) vuelva a operar, la Nueva Refinería Talara incrementará su producción diaria y por ende, habrán mayores ingresos para la petrolera estatal.

De otro lado, señaló que se están tomando acciones para hacer más eficientes las operaciones de la empresa y así reducir costos; en cuanto a los trabajadores y el pago de utilidades, señaló que se cumplirán con los beneficios, pero por el momento en diálogo con ellos, esperarán hasta que mejore las condiciones de liquidez de la empresa, lo cual destacó el compromiso de los trabajadores con la empresa.

“Este Directorio lo que está buscando y lo que busca en el quehacer de cada sesión es gobernanza, transparencia y sostenibilidad. Para eso se están mejorando los procesos, se está apoyando a la gerencia, se están identificando las identificando las causas de los problemas y se está gatillando y articulando con actores como la Contraloría, Fiscalía y Defensoría para que todo el ecosistema no solamente esté informado, sino lo que es más importante, pueda conocerse mucho más de la realidad de Petroperú, porque Petroperú no solamente es combustible, Petroperú colabora y contribuye con el desarrollo del país”, puntualizó.

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