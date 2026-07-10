Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario contempla 14 proyectos por US$ 89,069 millones

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Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, señaló hoy que el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050 contempla la ejecución de 14 proyectos por un monto total de 89,069 millones de dólares.

“Los países que transforman su futuro son aquellos que planifican con visión de largo plazo y hoy el Perú da un paso decisivo en esa dirección con la presentación del Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050”, sostuvo.

“No presentamos únicamente un documento altamente técnico, sino una política de Estado que orientará el crecimiento de la infraestructura ferroviaria durante los próximos 25 años, con una visión estratégica que fortalecerá la integración territorial, la competitividad y el desarrollo sostenible del país”, indicó Aldo Prieto.

“Alcanzar esta transformación demandará una inversión estimada de 89,000 millones de dólares. Sin duda es un desafío enorme, pero también es una oportunidad histórica para implementar la productividad del país, reducir costos logísticos y consolidar al Perú como un eje estratégico para el comercio y la integración regional y mundial”, agregó.

El ministro refirió que el Perú actualmente cuenta con una red ferroviaria de 2,001 kilómetros, pero el desafío que se asume con el mencionado plan maestro es incrementar en 5,524 kilómetros adicionales y bordear los 7,500 kilómetros de infraestructura de ferrocarriles al año 2050.

“Algo importante es que se integrará a 17 regiones: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali, beneficiando a más de 30 millones de habitantes”, detalló.

El plan maestro ha identificado 10 proyectos ferroviarios de alcance nacional y cuatro proyectos complementados, los primeros fueron priorizados mediante un análisis multicriterio que considera el impacto económico, beneficios ambientales y resiliencia, beneficios sociales, y nivel de avance e integración internacional. Entre ellos destacan los corredores Lima–Ica, Lima–Barranca, Trujillo–Barranca, Chancay–Pucallpa, Marcona–Andahuaylas, Zarumilla–Trujillo y Pisco–Ayacucho.

Aldo Prieto destacó que la implementación del plan maestro permitirá reducir hasta un 43% los costos de transporte respecto al modo carretero, disminuir los tiempos de viaje de pasajeros y mercancías, mejorar la confiabilidad de las cadenas logísticas e incrementar la competitividad de sectores estratégicos como la agricultura, la minería, la industria, el comercio y las exportaciones.

“Este plan maestro nos permitirá planificar inversiones con criterios técnicos, integrar el territorio patrio, reducir costos logísticos y generar más oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones. Apostar por el ferrocarril es apostar por un país más competitivo, sostenible e inclusivo", afirmó.

Cabe precisar que este plan fue elaborado mediante una cooperación técnica entre el MTC, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el programa United Kingdom Sustainable Infrastructure Program (UKSIP) del Gobierno del Reino Unido. Además, incorpora los aportes recogidos durante el proceso de diálogo multisectorial desarrollado con entidades públicas, sector privado, organismos internacionales y especialistas, fortaleciendo su sustento técnico.

(FIN) CNA