Planificación territorial es clave para centros poblados cercanos a proyectos mineros

Andina/Difusión

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El uranio y el litio son minerales claves que tendrán protagonismo en la construcción de ciudades inteligentes alrededor de los futuros polos mineros. Para lograrlo, es indispensable planificar el territorio desde ahora, de modo que el crecimiento urbano se traduzca en mejores servicios, infraestructura moderna y una mayor calidad de vida para las familias.

Así se destacó desde elMinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento(MVCS), previo al inicio del “I Foro Internacional Uranio y Litio: pilares de liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo”, que se realizará en el Lima Centro de Convenciones los días 7 y 8 de julio.

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El litio y el uranio desempeñarán un papel decisivo en el desarrollo de tecnologías limpiaspara la reducción de minerales fósiles como el petróleo, que impactará en el transporte, y la generación de energía para plantas desalinizadora, entre otros servicios estratégicos.

Ante este escenario, el MVCS resaltó quela planificación territorial es una herramienta clave para que los centros poblados cercanos a futuros proyectos mineros crezcan de manera ordenada, segura y sostenible. Esto permitirá reducir brechas en vivienda, acceso a servicios básicos, movilidad y equipamiento urbano, especialmente en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

Por tal razón,el proceso debe incorporar una visión de largo plazo que anticipe el crecimiento de las comunidades y promueva infraestructura moderna, servicios públicos eficientes y espacios urbanos resilientes. Así, los entornos mineros podrán consolidarse como polos de desarrollo económico que generen bienestar para sus habitantes y nuevas oportunidades para las regiones.

Esta visión debe estar alineada con la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Política de Ordenamiento Territorial, a través de los Planes de Acondicionamiento Territorial, los Planes de Desarrollo Urbano y los Esquemas de Acondicionamiento Urbano. Estas herramientas permiten orientar el uso responsable del suelo y asegurar un crecimiento urbano sostenible.

"El reto del país es avanzar hacia un modelo donde la riqueza generada por la transición energética se traduzca en desarrollo integral. La minería del futuro también puede ser un motor para cerrar brechas y cambiar la calidad de vida de millones de peruanos", afirmó el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate.

Asimismo, el MVCS señaló quelos principios de las ciudades inteligentes, como la innovación tecnológica o la gestión eficiente de los recursos, también pueden aplicarse en los entornos mineros. Así, el desarrollo extractivo no solo impulsará la economía nacional, sino que contribuirá a construir ciudades más competitivas, resilientes e inclusivas.