Andina/El Presidente Ejecutivo De Proinversión,

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

La adjudicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cajamarca permitirá mejorar la salud pública, proteger el ambiente e impulsar el desarrollo sostenible de la región, destacó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, tras la adjudicación del proyecto bajo la modalidad Asociación Público-Privada (APP).

La entidad informó que el proyecto fue adjudicado a la empresa FCC Aqualia S.A. y demandará una inversión de 123.23 millones de dólares. La obra permitirá tratar por primera vez las aguas residuales de la ciudad de Cajamarca, en beneficio de más de 365,000 habitantes.

Del Carpio resaltó que, además de los beneficios sanitarios, la nueva infraestructura contribuirá a la recuperación de los ríos Mashcón, San Lucas y Cajamarquino, gracias a la incorporación de tecnología de última generación para el tratamiento de las aguas residuales.

El funcionario subrayó que gracias a una infraestructura moderna y tecnología de última generación no solo se protegerá el ambiente y se impulsará el desarrollo sostenible de la región, sino que se dará un paso crucial para asegurar la salud pública de la población.

Destacó, asimismo, que la adjudicación es resultado del trabajo conjunto entre la municipalidad provincial de Cajamarca, ProInversión, los entes reguladores y otras instituciones involucradas.

"Este logro es el fruto de un intenso trabajo multiactor entre la municipalidad provincial de Cajamarca, ProInversión, los organismos reguladores y diversas instituciones clave, un enfoque indispensable para el éxito de las inversiones público-privadas en el país", afirmó.

Impacto en la salud

Del Carpio señaló que la falta de tratamiento de las aguas residuales afecta directamente la salud de la población cajamarquina, especialmente de los sectores más vulnerables.

"Saber que las aguas que salen de nuestras casas no están siendo tratadas afecta la salud de cada cajamarquino. Ahora, con esta planta se va a tratar completamente todo. Va a mejorar el agua que consumimos y el agua que utilizamos para nuestras plantaciones", manifestó en declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR).

Agregó que la puesta en operación de la PTAR también permitirá recuperar ambientalmente los ríos Mashcón, San Lucas y Cajamarquino, reduciendo la contaminación y contribuyendo a la conservación de estas fuentes hídricas para beneficio de la población y de las actividades productivas de la región.

ProInversión agregó que la ejecución del proyecto también generará empleo durante las etapas de construcción y operación, contribuyendo al desarrollo económico de Cajamarca y al cierre de una de las principales brechas de saneamiento de la región.