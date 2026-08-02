Plantean actualizar marcos regulatorios para la aplicación de la inteligencia artificial

Andina/La Inteligencia Artificial Ofrece Un

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

La presidenta del gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua, destacó la importancia de avanzar en la actualización de los marcos regulatorios para facilitar la aplicación de la inteligencia artificial en el país.

Así lo manifestó durante su participación en el foro internacional APEC Digital Week 2026 en Chengdu, China, que reunió a las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), donde se abordan las últimas tendencias en inteligencia artificial (IA), conectividad y ciberseguridad.

“Es importante que los países avancen en la actualización de sus marcos regulatorios y procesos para facilitar la adopción de estas tecnologías y no frenar las aplicaciones que transformarán las comunicaciones y los servicios públicos”,indicó Passalacqua.

El evento congregó a las autoridades, especialistas y líderes empresariales, quienes participaron en reuniones ministeriales, diálogos de alto nivel y talleres técnicos en los que se abordan temas como la adopción de la inteligencia artificial por parte de las pequeñas y medianas empresas, la infraestructura de datos, la ciberseguridad, la resiliencia digital y la alfabetización en IA.

Leslie Passalacqua señaló que estos espacios permiten intercambiar experiencias y conocer nuevas prácticas que pueden adaptarse a nuestro país para fortalecer la competitividad y la innovación.

Asimismo, destacó el alto nivel de digitalización observado en las industrias chinas y el uso de robots vienen revolucionando los procesos productivos y logísticos.

Otro de los aspectos presentados durante la APEC Digital Week fueron los primeros lineamientos para el desarrollo de la tecnología 6G, cuya implementación se proyecta para el 2030.

Esta nueva generación de conectividad permitirá comunicaciones más rápidas y mayor eficiencia energética.

Passalacqua sostuvo que la transformación digital debe ir de la mano con la formación de talento especializado y el fortalecimiento de la seguridad de los datos, aspectos esenciales para impulsar negocios sostenibles y generar confianza en la economía digital.

La participación de la CCL en el encuentro internacional tiene por objetivo fortalecer la competitividad y acelerar la transformación digital del sector empresarial peruano.