Población y autoridades accederán a información inmediata para reducir riesgos ambientales

Andina/El Ministro Del Ambiente, Vladimiro Huaroc

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, señaló hoy que la población y las autoridades accederán a información inmediata para reducir riesgos ambientales.

Así lo señaló durante la reunión técnica con los especialistas y científicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) que encabeza, Hernando Tavera.

"La prevención salva vidas. Por eso fortaleceremos los sistemas de monitoreo, alerta temprana y canales de información para proteger a la población y mejorar la capacidad de respuesta del Estado",afirmó el ministro Huaroc.

Como parte de las acciones del Gobierno para fortalecer la prevención frente a los desastres naturales y proteger a la población, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, sostuvo la referida reunión técnica.

El titular del sector Ambiente destacó el papel estratégico de la ciencia, la innovación y los sistemas de monitoreo para anticipar emergencias y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado

Durante el recorrido, visitó el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), donde recibió información sobre el seguimiento permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional.

Asimismo, conoció el funcionamiento de ALERT-IGP, tecnología desarrollada por especialistas del instituto para contribuir al Sistema de Alerta Sísmica Peruano, además de los sistemas de vigilancia de huaicos y escombros de origen volcánico implementados en distintas regiones del país.

También se presentaron los resultados de las investigaciones realizadas tras el sismo registrado en Chupaca (Junín), que identificaron la reactivación de la falla geológica Altos del Mantaro como origen del evento.

Durante su intervención, el jefe institucional del IGP, Dr. Hernando Tavera, presentó al titular del sector, los resultados de las investigaciones realizadas tras el sismo de Chupaca (Junín), ocurrida el 18 de julio, la cual identificó la reactivación de la falla geológica Altos del Mantaro como origen del evento.

En ese contexto, destacó que

"la investigación científica y el monitoreo continuo permiten comprender mejor los procesos geodinámicos que ocurren en el territorio nacional y generar información confiable para apoyar la toma de decisiones orientadas a proteger a la población".

La visita incluyó una presentación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), donde se expusieron los avances del Centro Nacional de Monitoreo de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, así como el desarrollo de instrumentos para vigilar lagunas glaciares y generar información que contribuya a reducir los riesgos asociados al retroceso de los glaciares.

El ministro resaltó que el trabajo del IGP y el INAIGEM debe brindar soporte técnico a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y a los gobiernos regionales y locales para enfrentar de manera más eficaz sismos, erupciones volcánicas, movimientos en masa y otros fenómenos naturales.

Finalmente, el titular del Ambiente reafirmó el compromiso del Gobierno de seguir impulsando la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para fortalecer la capacidad del país frente a los desafíos ambientales y climáticos, en coordinación con los organismos técnicos especializados del sector.