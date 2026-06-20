Perú.- Poder Judicial y Minjusdh reciben más de S/ 17.6 millones para lucha contra el crimen

Andina/Eddy Ramos

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo autorizó transferencias presupuestarias por más de S/ 17.6 millones destinadas a fortalecer las acciones del sistema de justicia frente a la criminalidad organizada, mediante el financiamiento de órganos jurisdiccionales especializados en extinción de dominio y programas de reinserción social para adolescentes infractores.

A través del https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527944-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.° 108-2026-EF, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se aprobó unatransferencia de partidas de más de 10.4 millones de soles a favor del Poder Judicial (PJ) para la implementación de nueve órganos jurisdiccionales permanentes del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio.

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Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y permitirán financiar gastos de personal, bienes y servicios, así como la adquisición de activos no financieros. Losnuevos órganos especializados funcionarán en las cortes superiores de justicia de Arequipa, La Libertad, Cusco, Puno, Huánuco, Madre de Dios y del Santa.

Según la norma, elfinanciamiento incluye la contratación de jueces titulares y personal bajo el régimen CAS, además de cubrir gastos operativos vinculados a la puesta en marcha de estas dependencias especializadas encargadas de conocer procesos de extinción de dominio.

Por otro lado, mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527945-1" target="_blank">Decreto Supremo N.° 111-2026-EF, el Ejecutivo autorizó una

transferencia de más de 7 millones de soles a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) para fortalecer las intervenciones que realizan los centros juveniles a nivel nacional.

La medida contempla previamente una transferencia del mismo monto desde el presupuesto de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) hacia la Reserva de Contingencia del MEF, desde donde se financia la asignación al Minjusdh.

Los recursos serán ejecutados por el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y estarán destinados a financiar bienes y servicios vinculados a las acciones de reinserción social de adolescentesen conflicto con la ley penal, en el marco de la estrategia de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

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