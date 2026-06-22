Poder Judicial ratifica facultades de Indecopi en el caso del megapuerto de Chancay

Andina/Sede Del Indecopi En Lima. Andina/Difusión

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

El Poder Judicial ratificó las facultades del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en el caso del megapuerto de Chancay y desestimó al demanda de amparo interpuesta por Cosco Shipping.

En ese sentido,el Poder Judicial declaró válidas y constitucionales las actuaciones técnicas del Indecopi y confirmó que la evaluación de las condiciones de competencia en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMCH) no vulnera los derechos contractuales de la empresa,declarando infundada en primera instancia la demanda constitucional de amparo interpuesta por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. contra el Indecopi.Esta decisión fue notificada al Indecopi a través de la Resolución N° 9 del Juzgado Civil de Chancay (Corte Superior de Huaura) en la que se precisa que las actuaciones del Indecopi formalizadas en los Oficios N° 047 y N° 049-2025/DLC-INDECOPI.

También, en el Informe Técnico N° 015-2025-DLC/INDECOPI, que son parte del ejercicio ordinario y legal de sus competencias asignadas para prevenir fallas de mercado que puedan perjudicar tanto a los usuarios intermedios como a los consumidores finales.La resolución también determina que la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia actuó bajo el estricto mandato de las facultades consagradas en el artículo 61 de la Constitución Política del Perú y su Ley de Organización y Funciones, desestimando cualquier argumento sobre una presunta desviación de poder o falta de sustento legal.Cabe señalar que los citados documentos recogen las conclusiones del estudio técnico emitido el pasado 2 de abril de 2025, en los cuales la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi determinó que no existirían condiciones de competencia en la prestación de servicios portuarios dentro del terminal de Chancay en cuatro mercados relevantes vinculados directamente con la atención de naves portacontenedores y el flujo de carga en contenedores en el megacomplejo portuario.Los servicios materia de evaluación fueron los siguientes:

(i) el servicio general de embarque o descarga de contenedores llenos; (ii) el servicio en función a la nave, que comprende específicamente el amarre y desamarre de naves portacontenedores; (iii) el paquete de servicios integrados que abarca el servicio en función a la nave y la atención a la carga de contenedores vacíos; y, (iv) el paquete de servicios integrados que incluye el servicio en función a la nave y el servicio técnico de transbordo de contenedores.

La mencionada evaluación fue iniciada formalmente por la institución en respuesta a una solicitud legal presentada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), en cumplimiento del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional.Las evaluaciones que realiza el Indecopi sobre condiciones de competencia constituyen insumos técnicos para que las entidades competentes adopten las decisiones que correspondan, en beneficio de los usuarios y del adecuado funcionamiento de los mercados.

“El Indecopi reafirma su compromiso de ejercer sus competencias en materia de libre competencia con objetividad, predictibilidad y respeto del marco legal vigente”,puntualizó el ente regulador.