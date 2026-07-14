Archivo - Perú.- Perú fortalece conectividad aérea al alcanzar 11 acuerdos de "cielos abiertos" - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), suscribió en menos de cinco meses un total de 14 instrumentos internacionales, entre memorandos de entendimiento (MOU) y actas.

Estos importantes consensos internacionales se han alcanzado con

Colombia, España, Chile, Panamá, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Bahamas, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Guyana.

Con la firma de estos instrumentos,el Perú ha culminado el proceso de apertura comercial con Sudaméricay ha logrado extender su estrategia hacia Centroamérica, el Caribe y Europa.

La ejecución de estapolítica estatal de cielos abiertosya se traduce en resultados tangibles para la conectividad del país.

Motivadas por el nuevo marco regulatorio,diversas aerolíneas han solicitado incrementar sus operaciones hacia el territorio nacional, sumando un total de 49 nuevas frecuencias semanalesque se incorporarán progresivamente durante el resto del año.

Este despliegue operativodota al país de más de 500,000 asientos anuales extra en vuelos internacionales,ampliando sustancialmente la capacidad y las opciones de viaje para pasajeros y empresas.

Las proyecciones de esta expansión evidencian un valioso efecto multiplicador sobre la economía nacional.

De mantenerse estas operaciones durante un año completo,

las nuevas frecuencias tienen el potencial de sumar más de 432,000 pasajeros adicionales.

El ingreso de esta importante cantidad de viajerosgeneraría alrededor de US$ 70 millones anuales en divisas mediante el turismo receptivo,aportando directamente a la creación de empleo y al dinamismo de las diferentes regiones.

Además, esta política genera beneficios que trascienden el turismo y alcanzan directamente al sector exportador.

Los acuerdos logrados con Brasil, Paraguay, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Guyana otorgan hasta la

séptima libertad del aire para servicios exclusivos de carga.

Esta medida es vital para los productores, ya que reduce costos logísticos y potencia la eficiencia de la cadena de suministro global.

En el ámbito de la conectividad intercontinental,se ha asegurado una red robusta con los principales mercados emisores de turistas de Europa y Oceanía.

Este esfuerzo despegó a finales del año pasado con la entrada en vigor, en diciembre de 2025, delAcuerdo de Servicios Aéreos con Australia,el cual elimina las restricciones geográficas para las operaciones aéreas.

A ello se sumala suscripción del acta con España,que se convirtió en una de las principales cartas de presentación del Perú en la feria Fitur 2026, fortaleciendo el posicionamiento global del país.

Asimismo, gracias al espacio regulatorio y de frecuencias ilimitadas abierto por esta acta, la aerolínea española Level inició operaciones en junio de 2026,conectando de forma directa a Lima con Barcelona tres veces por semanay reactivando de inmediato el flujo aerocomercial y turístico entre ambos destinos.

El MTC mantiene una política activa de liberalización del transporte aéreo que busca

posicionar al Perú como el principal centro neurálgico de conectividad aérea en Sudamérica.

Al eliminar barreras operativas y abrir los cielos hacia los mercados más importantes,la institución fortalece la conectividad internacional, facilita el ingreso de turistas, impulsa las operaciones del sector exportadory mejora de forma significativa la integración del Perú con el resto del mundo.