Premian la simplificación de trámites en certificación ambiental para exploración minera

Lima 13 Nov. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) logró el reconocimiento de Buenas Prácticas en Gestión Pública en la categoría de Simplificación de Trámites, por la organización Ciudadanos al Día en cooperación con la Universidad del Pacífico.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), postuló con el tema: “La gestión de calidad en la certificación ambiental de los proyectos de exploración minera de competencias de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros”.

El Minem está certificado bajo la norma ISO 9001:2015 para la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental: Ficha Técnica Ambiental (FTA) y el Informe Técnico Sustentatorio (ITS)

La referida norma ISO 9001:2015, establece requisitos para la mejora en los procesos de la Evaluación de FTA y Evaluación del ITS para el Subsector Minería, que garantiza a los administrados que la evaluación de los procesos se resolverá y notificarán en los plazos previstos por la ley vigente y con predictibilidad.

Esta certificación internacional confirma que la DGAAM mantiene un estricto cumplimiento de los estándares internacionales de la gestión de la calidad y se esfuerza por optimizar los procesos de evaluación ambiental en la gestión que tiene a su cargo.

Con este nuevo reconocimiento, el Minem ratifica su compromiso de seguir perfeccionando sus procedimientos administrativos y la promoción de las inversiones en el sub sector minero, apuntando a mantenerse como una entidad acorde a los requerimientos que demanda los administrados.