¿Cómo prepararse para temporadas de alta demanda sin afectar la experiencia de pago?

Andina/Un Producto Que Satisface La Necesidad Del

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

Las temporadas de alta demanda se han convertido en momentos estratégicos para miles de negocios y emprendimientos en el Perú.

Campañas como Cyber Wow, Fiestas Patrias, Navidad o distintos eventos especiales suelen generar incrementos significativos en el tráfico, consultas y volumen de ventas, convirtiéndose en oportunidades clave para impulsar resultados.

Sin embargo, a medida que aumenta la demanda, también lo hacen los retos operativos. La velocidad de atención, la disponibilidad de productos y la experiencia de pago pueden influir directamente en la decisión final de compra.

Según el Baymard Institute, cerca del 70% de los carritos de compra son abandonados antes de completar una transacción, siendo los procesos complejos o poco fluidos uno de los factores que impactan la conversión.

En este contexto, desde Mercado Pago, destacan que prepararse para picos de demanda no implica únicamente contar con mayor inventario o lanzar promociones, sino también asegurar una experiencia de pago simple y eficiente.

“En temporadas de alta demanda, cada paso del proceso de compra influye directamente en la experiencia del usuario. Contar con una experiencia de pago rápida y fluida puede ayudar a los negocios a reducir fricciones y aprovechar mejores oportunidades de venta que suelen concentrarse en períodos específicos”,señaló Carolina Cabello, Head de Mercado Pago Perú.

En ese sentido, comparten algunas recomendaciones para que los negocios se preparen ante estos escenarios:

Los consumidores tienen preferencias distintas al momento de comprar. Incorporar alternativas como tarjetas de crédito y débito, billeteras digitales, transferencias o pagos en cuotas puede facilitar la compra y reducir abandonos durante el proceso.

Conocer cómo se comportan los pagos del negocio te permite anticiparte a los periodos de mayor demanda. Revisar métricas como los medios de pago preferidos por los clientes, los horarios con mayor volumen de transacciones y las tasas de aprobación ayuda a identificar oportunidades para optimizar la experiencia de compra y reducir posibles fricciones durante campañas comerciales.

Solicitar información innecesaria o incorporar demasiados pasos puede afectar la experiencia del usuario. Los consumidores valoran procesos ágiles que les permitan finalizar una compra rápidamente.

Durante campañas de alta demanda, es importante contar con una infraestructura de pagos capaz de procesar un mayor volumen de transacciones sin afectar la experiencia del usuario. Trabajar con una pasarela robusta y confiable ayuda a mantener la continuidad de las operaciones, reducir interrupciones y brindar una experiencia de compra fluida incluso en los momentos de mayor tráfico.

Durante campañas masivas, los usuarios buscan operar en entornos seguros. Mostrar información clara y contar con procesos de pago confiables contribuye a generar mayor tranquilidad durante la compra.

En un entorno donde los consumidores valoran cada vez más la rapidez, simplicidad y confianza, estar preparado puede marcar la diferencia entre concretar una venta o perder una oportunidad.

(FIN) NDP / MDV